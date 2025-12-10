Clécio lança programa ‘Habilita Amapá’ e abre 10 mil vagas para CNH gratuita

A ação, executada pelo Detran-AP, aposta na transformação social e no reforço da segurança no trânsito.

Por RODRIGO DIAS

O sonho da primeira carteira de motorista ganhou um novo capítulo no Amapá. Na manhã desta quarta-feira (10), o governador Clécio Luís lançou oficialmente o edital do programa “Habilita Amapá”, que vai oferecer 10 mil vagas gratuitas para o processo de primeira habilitação em todo o estado. A ação, executada pelo Detran-AP, aposta na transformação social e no reforço da segurança no trânsito.

O programa é dividido em dois subprogramas. O “Tucuju Habilitado” destina 5 mil vagas a pessoas a partir dos 18 anos, de baixa renda e economicamente ativas. Outras 5 mil compõem o “Jovem Motora”, voltado a jovens de 18 a 29 anos com ensino médio completo.

O pacote de benefícios inclui gratuidade completa: emissão da CNH, cursos teóricos e práticos, exames médicos e psicológicos, LADV e até duas chances de reexame em caso de reprovação. O edital também reserva 5% das vagas para grupos prioritários, como mulheres — com atenção especial às vítimas de violência doméstica —, indígenas, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência e moradores de conjuntos habitacionais de interesse social.

A seleção ocorrerá com base nos dados do CadÚnico. Entre os critérios de desempate estão menor renda per capita, maior número de integrantes no núcleo familiar, ausência de vínculo empregatício e data de inscrição.

Entre os participantes do lançamento estava Eloara Santana, de 17 anos, que se prepara para completar 18 e já comemora a possibilidade de acessar a habilitação gratuitamente.

“Para mim, ser contemplada já é muito gratificante. É complicado conseguir a CNH por questões financeiras. Venho de uma família humilde. Minha mãe não pode trabalhar por problemas de saúde, e meu pai está começando agora no mercado. Para mim e para meu irmão, isso é uma conquista”, afirmou.

Eloara acredita que a habilitação pode ser decisiva para sua entrada no mercado de trabalho.

“Vai me ajudar bastante a conseguir meu primeiro emprego. Já entreguei currículos, mas não fui chamada. Agora acredito que vai melhorar. Meu sonho é entrar na universidade. Fiz o Enem e gosto muito de jornalismo e medicina. Essa iniciativa vai contribuir para eu iniciar minha jornada”, celebrou.

O programa também despertou o interesse de adultos que buscam novas oportunidades. Antônio Pinheiro, de 44 anos, foi ao evento com um objetivo claro: mudar de vida.

“Nunca tive habilitação por causa de dificuldades financeiras. Vivo de aposentadoria e tenho problemas de saúde. Vim conhecer o projeto para tentar uma renda extra. Quero trabalhar como motorista de aplicativo e poder levar minha filha”, relatou.

Mesmo sem saber dirigir, ele vê no programa uma chance real de começar do zero.

“É melhor para a gente, para o povo que nunca teve. É uma oportunidade para trabalhar.”

Durante o lançamento, o governador Clécio Luís afirmou que o programa vai além do acesso gratuito à CNH: representa uma estratégia de transformação social e de fortalecimento da segurança viária.

“Temos uma faixa importante de jovens e adultos que não conseguem tirar habilitação pelo custo, que varia entre R$ 2.500 e R$ 4 mil. As empresas cada vez mais exigem habilitação, e isso vira um impeditivo para o emprego. Além disso, 60% dos condutores envolvidos em acidentes no Amapá não são habilitados. Isso é uma tragédia urbana”, destacou.

Clécio frisou que o foco não é apenas emitir carteiras, mas formar condutores aptos.

“Estou falando de torná-los capazes de dirigir sem matar ninguém, sem machucar ninguém, sem se machucar. Vamos começar uma revolução de bem-estar e de segurança no trânsito.”

Ele também reforçou que o programa dialoga com demandas de saúde pública e garantiu qualidade na formação.

“Não vamos abrir mão de instrução. Vamos remunerar as autoescolas para garantir boas aulas teóricas e práticas.”

O edital foi lançado no dia 10, mas as inscrições serão abertas a partir do dia 22, após os prazos legais de impugnação.