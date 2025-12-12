Com entrada franca, dez escolas competem no Festival de Samba de Enredo em Macapá

Por RODRIGO DIAS
O ritmo potente das baterias, a poesia que se movimenta em versos e a melodia que arrepia prometem embalar o Festival de Samba de Enredo do Carnaval 2026 neste sábado (13), em Macapá. O anfiteatro da Fortaleza de São José será tomado, a partir das 18h, pela energia vibrante das dez agremiações filiadas à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap).
Com entrada franca, o festival é um dos pontos altos da programação rumo ao Carnaval 2026 — que, em um movimento estratégico e histórico, será realizado antecipadamente nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Sambódromo da capital, graças ao investimento de R$ 10 milhões feito pelo Governo do Amapá, com apoio do senador Davi Alcolumbre.
Diferente dos concursos tradicionais, o Festival da Liesap consolidou-se como um encontro singular no país, totalmente dedicado à excelência musical. Não há desfile: trata-se de uma competição centrada nos quesitos letra, melodia e arranjo. Cada escola terá quatro passadas no palco e será avaliada por uma comissão responsável por definir a obra musical do ano. Todas concorrem em condições de igualdade, sem divisão entre Grupo Especial e de Acesso — uma marca do festival desde a década de 1990.
Em 2026, a Liesap presta homenagem ao icônico Mestre Sacaca, com o enredo “Centenário do Rei, Viva Sacaca!”. A iniciativa reforça a valorização da cultura local e ecoa nacionalmente, tema que também estará presente no Carnaval da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro.
Além do reconhecimento artístico, os vencedores receberão premiação em dinheiro:
1º Lugar – R$ 4 mil + troféu
2º Lugar – R$ 2 mil
3º Lugar – R$ 1 mil
Em 2025, a campeã foi a Boêmios do Laguinho, que retorna este ano com novo samba, assim como as demais agremiações, prometendo um espetáculo de alto nível.
Ordem de apresentação no sábado, 13:
Cidade de Macapá – 18h
Enredo: O ouro negro é meu tesouro da margem equatorial, traz progresso pro Amapá, é sucesso no carnaval
Império de Samba Solidariedade – 18h40
Enredo: Tambor que liberta – A história dos tambores proibidos
Emissários da Cegonha – 19h20
Enredo: Uma fascinante viagem nas crendices e superstições de um povo – sorte ou azar
Império da Zona Norte – 20h
Enredo: Amazonas, o que diz a tua foz – Da preservação ao progresso
Unidos do Buritizal – 20h40
Enredo: Transfronteira de sonhos – Bem-vindos à Guiana Francesa
Império do Povo – 21h20
Enredo: Iyagba Nanã – O Brasil nasce no mangue
Maracatu da Favela – 22h
Enredo: Xeque-mate – Quem dá as cartas é a Favela
Piratas da Batucada – 22h40
Enredo: Na frequência do amor, o ritmo é brega
Boêmios do Laguinho – 23h20
Enredo: Sodoma e Gomorra – Do pecado à redenção
Piratas Estilizados – 0h
Enredo: Toque o Alujá para o Alafin de Oió – A ancestralidade que ecoa nos sagrados tambores