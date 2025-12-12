Com entrada franca, dez escolas competem no Festival de Samba de Enredo em Macapá

O palco da disputa é no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O ritmo potente das baterias, a poesia que se movimenta em versos e a melodia que arrepia prometem embalar o Festival de Samba de Enredo do Carnaval 2026 neste sábado (13), em Macapá. O anfiteatro da Fortaleza de São José será tomado, a partir das 18h, pela energia vibrante das dez agremiações filiadas à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap).

Com entrada franca, o festival é um dos pontos altos da programação rumo ao Carnaval 2026 — que, em um movimento estratégico e histórico, será realizado antecipadamente nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Sambódromo da capital, graças ao investimento de R$ 10 milhões feito pelo Governo do Amapá, com apoio do senador Davi Alcolumbre.

Diferente dos concursos tradicionais, o Festival da Liesap consolidou-se como um encontro singular no país, totalmente dedicado à excelência musical. Não há desfile: trata-se de uma competição centrada nos quesitos letra, melodia e arranjo. Cada escola terá quatro passadas no palco e será avaliada por uma comissão responsável por definir a obra musical do ano. Todas concorrem em condições de igualdade, sem divisão entre Grupo Especial e de Acesso — uma marca do festival desde a década de 1990.

Em 2026, a Liesap presta homenagem ao icônico Mestre Sacaca, com o enredo “Centenário do Rei, Viva Sacaca!”. A iniciativa reforça a valorização da cultura local e ecoa nacionalmente, tema que também estará presente no Carnaval da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro.

Além do reconhecimento artístico, os vencedores receberão premiação em dinheiro:

1º Lugar – R$ 4 mil + troféu

2º Lugar – R$ 2 mil

3º Lugar – R$ 1 mil

Em 2025, a campeã foi a Boêmios do Laguinho, que retorna este ano com novo samba, assim como as demais agremiações, prometendo um espetáculo de alto nível.

Ordem de apresentação no sábado, 13:

Cidade de Macapá – 18h

Enredo: O ouro negro é meu tesouro da margem equatorial, traz progresso pro Amapá, é sucesso no carnaval

Império de Samba Solidariedade – 18h40

Enredo: Tambor que liberta – A história dos tambores proibidos

Emissários da Cegonha – 19h20

Enredo: Uma fascinante viagem nas crendices e superstições de um povo – sorte ou azar

Império da Zona Norte – 20h

Enredo: Amazonas, o que diz a tua foz – Da preservação ao progresso

Unidos do Buritizal – 20h40

Enredo: Transfronteira de sonhos – Bem-vindos à Guiana Francesa

Império do Povo – 21h20

Enredo: Iyagba Nanã – O Brasil nasce no mangue

Maracatu da Favela – 22h

Enredo: Xeque-mate – Quem dá as cartas é a Favela

Piratas da Batucada – 22h40

Enredo: Na frequência do amor, o ritmo é brega

Boêmios do Laguinho – 23h20

Enredo: Sodoma e Gomorra – Do pecado à redenção

Piratas Estilizados – 0h

Enredo: Toque o Alujá para o Alafin de Oió – A ancestralidade que ecoa nos sagrados tambores