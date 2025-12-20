Com salário de R$ 1,9 mil, inscrições para o concurso da GCM encerram dia 22

São disponibilizadas 120 vagas, distribuídas entre 100 para guarda municipal e 20 para guarda músico, com convocação inicial de 60 guardas e 10 músicos.

REDAÇÃO

As inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCM) e da Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac) entraram na reta final e seguem abertas até o dia 22. Quando lançado, em novembro passado, o certame da Guarda foi alvo de uma série de críticas entre concurseiros no estado.

O principal foco da polêmica está nas condições previstas no edital, que estabelecem salário base em torno de R$ 1,9 mil – um pouco mais que um salário mínimo – e exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB para ambos os cargos.

Para muitos candidatos, a combinação entre remuneração, requisitos e atribuições é considerada desproporcional, sobretudo por envolver funções ligadas diretamente à segurança pública e ao ordenamento do trânsito.

O certame oferta, ao todo, 160 vagas, sendo apenas 90 para chamamento imediato. Na Guarda Civil Municipal, são disponibilizadas 120 vagas, distribuídas entre 100 para guarda municipal e 20 para guarda músico, com convocação inicial de 60 guardas e 10 músicos.

Já para a CTMac, o edital prevê 40 vagas, das quais 20 são imediatas e 20 para cadastro reserva. O número ficou aquém da expectativa criada ao longo dos últimos anos, segundo avaliação de candidatos que aguardavam uma oferta maior.

Outro ponto que gerou insatisfação é o valor da taxa de inscrição, fixado em R$ 130 para os dois concursos. A inscrição só é confirmada após o pagamento do boleto, que pode ser feito de forma on-line, conforme as regras do edital.

No caso da Guarda Civil Municipal, os pré-requisitos incluem ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos e habilitação mínima nas categorias B ou AB. O salário base é de R$ 1.961,67, podendo ultrapassar R$ 3 mil com benefícios, além de escala de trabalho de 24 horas por 96 horas de descanso.

Para a CTMac, exige-se ensino médio, idade mínima de 18 anos e CNH nas categorias A e B, sem limite máximo de idade. O salário inicial é de R$ 1.953,66, também com possibilidade de acréscimos por benefícios, jornada em escala 24/72 e previsão de progressão na carreira.

Apesar da repercussão negativa e do debate intenso em torno do edital, não houve manifestação oficial da gestão municipal sobre as críticas até o momento. O concurso é organizado pelo Instituto Ágata, responsável pela condução do certame.

As inscrições seguem abertas até o dia 22 de dezembro, com prazo adicional até o dia seguinte para o pagamento da taxa. A prova objetiva está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026.