Como se fosse o dono, ladrão furta moto na tranquilidade

Por RODRIGO DIAS
Um furto de motocicleta flagrado por câmeras de segurança chamou a atenção pela ousadia na manhã desta sexta-feira (26), no Centro de Macapá. O crime ocorreu na Rua São José, em meio ao intenso movimento comercial da região.
As imagens mostram dois homens chegando ao local em uma motocicleta. Sem demonstrar pressa e aparentando conhecer a rotina da área, um dos suspeitos — vestindo camisa escura — desce do veículo e passa a executar a ação criminosa.
O que mais chama a atenção é a forma como o furto é cometido. Em vez de uma fuga rápida, o homem empurra a motocicleta furtada com tranquilidade, como se fosse o próprio dono. Ele segue pela contramão da via, no sentido da Rua Antônio Coelho de Carvalho, até sair do campo de visão das câmeras.
A motocicleta levada pertence a uma trabalhadora da região. Trata-se de uma Honda PCX, de cor grafite, placa SAK-7E85.
As imagens em alta definição já estão em posse das polícias Civil e Militar, que investigam o caso e tentam identificar o suspeito de camisa escura, bem como o comparsa que deu apoio na chegada ao local.
As autoridades pedem a colaboração da população para ajudar na localização do veículo e na identificação dos envolvidos. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo número 190.