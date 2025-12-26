Como se fosse o dono, ladrão furta moto na tranquilidade

O crime ocorreu no centro comercial, na Rua São José, em meio ao intenso movimento comercial da região.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um furto de motocicleta flagrado por câmeras de segurança chamou a atenção pela ousadia na manhã desta sexta-feira (26), no Centro de Macapá. O crime ocorreu na Rua São José, em meio ao intenso movimento comercial da região.

As imagens mostram dois homens chegando ao local em uma motocicleta. Sem demonstrar pressa e aparentando conhecer a rotina da área, um dos suspeitos — vestindo camisa escura — desce do veículo e passa a executar a ação criminosa.

O que mais chama a atenção é a forma como o furto é cometido. Em vez de uma fuga rápida, o homem empurra a motocicleta furtada com tranquilidade, como se fosse o próprio dono. Ele segue pela contramão da via, no sentido da Rua Antônio Coelho de Carvalho, até sair do campo de visão das câmeras.

A motocicleta levada pertence a uma trabalhadora da região. Trata-se de uma Honda PCX, de cor grafite, placa SAK-7E85.

As imagens em alta definição já estão em posse das polícias Civil e Militar, que investigam o caso e tentam identificar o suspeito de camisa escura, bem como o comparsa que deu apoio na chegada ao local.

As autoridades pedem a colaboração da população para ajudar na localização do veículo e na identificação dos envolvidos. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo número 190.