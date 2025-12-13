Condenado a 13 anos por estupro de vulnerável é preso em Tartarugalzinho

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta sexta-feira (12), em Tartarugalzinho, um homem condenado definitivamente pelo crime de estupro de vulnerável.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia do município, que cumpriram mandado de prisão expedido pela Justiça após o trânsito em julgado da sentença, com pena fixada em 13 anos de reclusão.

Segundo a polícia, a captura foi resultado de trabalho investigativo contínuo, que permitiu localizar o condenado e efetuar a prisão de forma segura. O homem foi conduzido à delegacia, onde foi apresentado ao delegado titular da unidade, Estephano Dagher, para os procedimentos legais, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.