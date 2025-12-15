Condenado por homicídio, detento em regime aberto morre em confronto com a Força Tática

Durante a perícia, foram encontradas nas vestes do suspeito 24 porções de maconha.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Condenado judicialmente por homicídio qualificado e cumprindo pena em regime aberto domiciliar, um homem de 29 anos morreu após entrar em confronto armado com policiais da Força Tática no bairro Nova Esperança, na zona norte de Macapá. A ocorrência, neste domingo (14), terminou com a apreensão de uma arma de fogo e de entorpecentes.

De acordo com as informações apuradas no local, o detento vinha ameaçando moradores e efetuando disparos de arma de fogo em uma área de ponte, o que levou à mobilização da equipe policial. Ao perceber a aproximação, o suspeito fugiu pulando quintais, mantendo a arma em punho, e passou a ser procurado nas proximidades.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que o homem havia invadido uma residência em uma rua próxima. Com autorização do morador, a equipe tentou contato verbal, mas não obteve resposta. No momento em que os policiais realizaram o adentramento tático no imóvel, o suspeito efetuou disparos contra a guarnição, dando início ao confronto.

O homem foi alvejado e, após a cessação dos disparos, os policiais constataram que ele ainda apresentava sinais vitais. O armamento utilizado pelo infrator, um revólver calibre 38 sem numeração aparente, foi retirado de seu alcance para evitar novo ataque. O socorro de urgência foi acionado, e a equipe médica confirmou o óbito no local.

Durante a perícia, foram encontradas nas vestes do suspeito 24 porções de maconha, embaladas e prontas para comercialização. Ainda conforme levantamento policial, o homem possuía histórico de descumprimento das medidas cautelares impostas pela Justiça e anotações por outros crimes, como estelionato.

O detento foi identificado como Hyrllan Bruno Brito da Cruz, conhecido pelo apelido de “Ratinho”. Informações repassadas por moradores indicam que ele seria integrante de uma organização criminosa e atuava no tráfico de drogas na região.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, a ocorrência foi apresentada no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. O caso será analisado e seguirá sob os procedimentos legais cabíveis.