Confira a programação completa do Réveillon do Amapá 2026

Evento gratuito que já se tornou um motor econômico do Estado começa neste sábado (27), no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Da REDAÇÃO

A virada de ano no meio do mundo será marcada pela maior estrutura já montada na Amazônia para celebrar a chegada de 2026. Com a promessa de atrair um público rotativo de 1 milhão de pessoas ao longo de cinco noites de festa, o evento transforma a Orla de Macapá no epicentro do entretenimento regional, unindo tecnologia de ponta, fomento ao empreendedorismo e uma programação artística que mescla o fenômeno das aparelhagens, o sertanejo clássico e o pop internacional.

Tecnologia e segurança

Para garantir a tranquilidade das famílias, o evento conta com um cinturão de segurança tecnológica inédito. O monitoramento será realizado em tempo real por meio de Inteligência Artificial (IA) com reconhecimento facial, integrada a drones de alta performance e câmeras termais.

Esse sistema permite a identificação imediata de foragidos ou irregularidades em um raio de até 9 quilômetros. No chão, um efetivo de 1.800 agentes de segurança pública, incluindo 432 policiais exclusivos para a área do evento por dia, garantirá a ordem durante as festividades.

Noite das aparelhagens

A celebração começa oficialmente neste sábado (27), com uma noite dedicada à cultura do tecnobrega e dos grandes sistemas de som que dominam a região Norte. O palco do Anfiteatro da Fortaleza receberá uma estrutura de som e luz sem precedentes com a presença confirmada das maiores aparelhagens da atualidade: Crocolive, Tranzamérica, Som Tropical, Mega Gibson, Trepidante, Amazônia Fusion+, Matrix e Mega Pressão 360.

A expectativa é que este primeiro dia de festa registre recorde de público, aproveitando a localização central da Fortaleza de São José, que facilita o acesso da população em comparação a edições anteriores.

Esporte e samba

No domingo (28), o esporte e a música se encontram em um momento de integração social. O Anfiteatro da Fortaleza será o ponto de chegada da tradicional Corrida do BOPE, que inclui a modalidade K9 (tutores e cães). No mesmo palco, o Grupo Revelação assume o comando da trilha sonora para celebrar a chegada dos atletas e abrir a programação que valoriza outras 50 atrações locais.

Os dias seguintes reservam os shows mais aguardados do cenário nacional: o pop de Anitta no dia 29; as lendas sertanejas Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano no dia 30; e a grande virada no dia 31 com Nattan, Natanzinho Lima e o brilho da escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira.

Impacto econômico e turístico

O Réveillon do Amapá 2026 consolida-se como um motor financeiro para o estado. Com um investimento total de R$ 25,6 milhões — um crescimento de 37,2% em relação ao ano anterior — a expectativa é que a movimentação econômica supere os R$ 300 milhões.

O impacto é sentido diretamente no bolso da população: cerca de 800 ocupações temporárias foram geradas e a projeção de faturamento para os empreendedores populares, em um cenário otimista, pode chegar a R$ 4,3 milhões.

O setor hoteleiro já registra 97% de ocupação, impulsionado por um fluxo recorde de visitantes. A estimativa aponta para até 41 mil turistas, com destaque para os vizinhos da Guiana Francesa. Somente nos primeiros dez meses de 2025, o número de visitantes guianenses via Ponte Binacional já superou todo o ano de 2024, consolidando o Amapá como o principal destino transfronteiriço da Amazônia.

Apoio aos municípios

Embora o foco principal esteja na capital, o suporte governamental garante que a festa chegue a todo o estado. O Governo do Amapá viabiliza estruturas e atrações em cidades como Amapá, Tartarugalzinho e Santana, além de garantir suporte logístico em segurança, saúde e ordenamento de trânsito para as festividades em todos os municípios amapaenses.

Os shows

27/12 (Sábado): Noite das Aparelhagens (Crocolive, Tranzamérica, Som Tropical, Mega Gibson, Trepidante, Amazônia Fusion+, Matrix e Mega Pressão 360).

28/12 (Domingo): Chegada da Corrida do BOPE e show do Grupo Revelação.

29/12 (Segunda):

30/12 (Terça): Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano.

31/12 (Quarta): Nattan, Natanzinho Lima e Mangueira.