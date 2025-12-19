Coqueiro vira esconderijo de drogas e leva dois jovens à prisão

Caso foi registrado pelo Batalhão de Força Tática, no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O que parecia apenas mais uma tarde tranquila no bairro Brasil Novo terminou com a prisão de dois jovens suspeitos de tráfico de drogas, após uma ação do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá. A ocorrência foi registrada por volta das 17h30 de quinta-feira (18), durante patrulhamento da Operação Papai Noel.

A equipe policial chamou a atenção para a movimentação suspeita de dois homens, de 20 e 21 anos. Durante a abordagem, os militares localizaram porções de substâncias semelhantes à maconha e à cocaína. O detalhe inusitado da ocorrência veio logo em seguida: parte da droga estava escondida no alto de um coqueiro.

Segundo a PM, um dos suspeitos chegou a subir na árvore para tentar resgatar o material ilícito, em uma tentativa frustrada de despistar a fiscalização. A estratégia, no entanto, não foi suficiente para evitar a prisão.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam aparelhos celulares e dinheiro em espécie, reforçando a suspeita de comercialização de drogas na região.

Os dois homens foram conduzidos ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde o caso foi apresentado às autoridades competentes.

A Polícia Militar informou que segue intensificando o policiamento ostensivo, especialmente neste período de fim de ano, com foco na prevenção e no combate à criminalidade.