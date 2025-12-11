Coral formado por pessoas em situação de rua faz apresentação inédita em Macapá

Iniciativa reúne 31 participantes e transformou o plenário do parlamento municipal em espaço de inclusão, visibilidade e valorização da população em situação de rua. Foto: divulgação CMM

Da REDAÇÃO

A Câmara Municipal de Macapá realizou, na noite desta quarta-feira (10), a primeira edição da Cantata Natalina “DoAção de Natal”, que incluiu uma apresentação inédita do Coral Pop Rua Jud Amapá, formado por pessoas em situação de rua. O grupo, composto por 31 integrantes, interpretou as músicas Noite de Paz e Pequena Vila de Belém após 47 dias de ensaios.

O coral é resultado de uma parceria entre a Câmara e o programa Pop Rua Jud, do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), voltado à promoção de cidadania e assistência à população em situação de vulnerabilidade. A iniciativa surgiu após desafio lançado pelo presidente da CMM, vereador Pedro DaLua (União Progressista), para formar o primeiro coral composto integralmente por pessoas em situação de rua a se apresentar na instituição.

O juiz Marconi Pimenta, coordenador do Pop Rua Jud, afirmou que a iniciativa simboliza inclusão e reconhecimento. Segundo ele, a Casa do Povo se tornou “palco para o povo mais invisibilizado”, reforçando a importância de garantir voz e espaço a esse grupo. Ele destacou ainda que o projeto enfrentou desafios para reunir e preparar os participantes, mas que a mensagem central permanece: igualdade e respeito.

Uma das integrantes, Naziane de Jesus da Fonseca, 46 anos, afirmou que o projeto representou uma oportunidade rara. Ela declarou que nunca havia encontrado espaço para participar de iniciativas culturais e que a experiência de cantar no plenário marcou sua vida.

O evento contou ainda com apresentações do Coral de Libras do Ministério Profético Rhema, da Banda TK Cia Musical e do DJ Hélio. A programação encerrou com a união dos dois corais. O Pop Rua Jud e o dos servidores da Câmara na música Natal Todo Dia, seguida da descida do Papai Noel de tirolesa e da distribuição de presentes.