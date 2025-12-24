Corrida do Bope terminará com samba do Grupo Revelação no Réveillon do Amapá

Após o evento esportivo, o grupo musical sobe ao palco do Réveillon, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

A tradicional Corrida do Bope terminará em clima de samba com show do Grupo Revelação, integrando a programação do Réveillon do Amapá 2026 e transformando a chegada da prova em um dos momentos mais simbólicos do maior evento de fim de ano da região Norte. A proposta une esporte, música e cultura popular em um mesmo espaço, ampliando o alcance da celebração e dialogando com diferentes públicos.

Após cruzarem a linha de chegada, corredores, familiares e o público em geral serão recebidos pelo som de um dos grupos mais consagrados do pagode nacional. O show do Revelação acontece no anfiteatro da Fortaleza de São José, local que concentra os grandes espetáculos da virada amapaense, e integra a chamada Noite Amapaense, que valoriza artistas e manifestações culturais com forte apelo popular.

Considerada um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário local, a Corrida do Bope ganha ainda mais visibilidade nesta edição ao ter a chegada no mesmo espaço que abriga os shows do Réveillon. A prova principal terá percurso de 10 quilômetros, passando por vias estratégicas da capital, como a Avenida FAB, Rua Jovino Dinoá, Leopoldo Machado, Orla do Santa Inês e Avenida Coaracy Nunes, com retorno ao ponto inicial, ao lado do anfiteatro.

Além da corrida principal, a programação inclui a Corrida BOPE K9, com percurso de três quilômetros, voltada para participantes acompanhados de cães. A iniciativa amplia o caráter inclusivo do evento e reforça o aspecto de confraternização urbana, reunindo atletas, famílias e admiradores da segurança pública.

O encerramento esportivo com o Grupo Revelação marca a presença da banda no Amapá em meio às comemorações de seus 30 anos de carreira. Dono de sucessos que atravessam gerações, como “Tá Escrito”, “Ô Queiroz” e “Deixa Acontecer”, o grupo construiu uma trajetória consolidada no samba e no pagode, mantendo relevância ao longo de três décadas.

A apresentação segue o projeto “Revelação 30 Anos”, registrado em um audiovisual gravado no Rio de Janeiro, que reuniu grandes nomes do samba e do pagode nacional. Mais do que um resgate da trajetória do grupo, o projeto reafirma a força do samba como expressão cultural viva e em constante transformação.

A presença do Revelação também reforça o conceito do Réveillon do Amapá 2026, “O Amapá virou. E você faz parte disto”, que simboliza a nova fase vivida pelo estado. Consolidado como mais do que um espetáculo musical, o evento passou a exercer papel estratégico no fortalecimento da economia criativa, no turismo e na valorização da identidade cultural local.

Com cinco noites de programação gratuita, reunindo artistas locais, atrações nacionais, aparelhagens e encontros históricos, o Réveillon do Amapá transforma Macapá em vitrine cultural no encerramento do ano, agora somando esporte e samba como elementos centrais dessa celebração.