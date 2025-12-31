Corrida e lançamento de obras marcam último dia de 2025 em Tartarugalzinho

Evento reuniu atletas de várias regiões e celebrou agenda que incluiu investimentos em saúde e planejamento habitacional

O último dia de 2025 em Tartarugalzinho, município localizado a 222 km de Macapá, começou com esporte e integração social. A tradicional Corrida de Fim de Ano reuniu atletas de diversas regiões do Amapá e abriu oficialmente a programação que encerrou o calendário municipal com ações voltadas ao esporte, à saúde e ao desenvolvimento urbano.

O evento consolidou-se como uma das principais competições esportivas do interior do estado, fortalecendo o incentivo às práticas saudáveis e ao lazer comunitário.

Logo após a corrida, o município viveu um marco para a saúde pública com a assinatura da ordem de serviço para a construção da 15ª Unidade de Saúde de Tartarugalzinho, que será implantada na sede do município com recursos do Novo PAC do Governo Federal.

A programação também incluiu o lançamento do Censo Habitacional Municipal, iniciativa voltada ao planejamento urbano e à organização da expansão territorial prevista para 2026. O levantamento servirá de base para novos projetos de habitação e infraestrutura em bairros e conjuntos residenciais.

O prefeito Bruno Mineiro (União) destacou que o encerramento do ano simboliza um ciclo de entregas estruturantes e de planejamento para o futuro:

“Fechamos 2025 com a certeza do dever cumprido. Entregar a ordem de serviço da nossa 15ª unidade de saúde e lançar as bases para o maior projeto habitacional da nossa história mostra que Tartarugalzinho não para. Nossa festa é de alegria, mas também de muito trabalho”, comentou.

A deputada e primeira-dama Liliane Abreu (União) ressaltou a parceria institucional e o direcionamento de investimentos em áreas estratégicas:

“É um orgulho ver Tartarugalzinho se transformando. Estamos unindo esforços em todas as esferas para garantir que recursos, como os do Novo PAC, cheguem direto na ponta, melhorando a vida das pessoas. O esporte, a saúde e a moradia são as bases de uma cidade forte, e o povo merece esse cuidado.”

O encerramento do dia aconteceu na Praça Saturnino, onde milhares de moradores acompanharão mais tarde a festa da virada, com queima de fogos e programação musical para marcar a chegada de 2026. A atração será o JSom, a Águia do Marajó.