Denarc fecha 2025 com 760 kg de drogas e meio milhão de reais apreendidos

O balanço consolida um dos anos mais significativos no enfrentamento ao narcotráfico no Amapá.

A repressão ao tráfico de drogas no Amapá encerra 2025 com números expressivos: cerca de 760 quilos de entorpecentes retirados de circulação, mais de R$ 500 mil apreendidos em dinheiro e dezenas de armas de fogo vinculadas a organizações criminosas. O balanço consolida um dos anos mais significativos no enfrentamento ao narcotráfico no estado.

Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (29) e refletem o resultado de investigações e operações de inteligência conduzidas ao longo do ano, especialmente no segundo semestre. Segundo o delegado Leonardo Alves, titular da Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc), o trabalho teve como foco desarticular rotas, bases logísticas e o braço financeiro das facções.

“A Polícia Civil, através da Denarc, vem apresentar um balanço, uma estatística dos últimos seis meses das prisões, operações e apreensões que fizemos aqui nessa unidade, com aproximadamente 760 quilos de drogas de todos os tipos”, afirmou.

Entre as ações de maior impacto está a maior apreensão de armas de guerra já registrada no Amapá. No final de setembro e início de outubro, uma operação conjunta com a Polícia Federal resultou na retirada de circulação de 12 fuzis AK-47 de fabricação russa, além de três espingardas, uma pistola e cerca de 70 quilos de crack. O material foi localizado em uma área rural de difícil acesso, na região ribeirinha entre os municípios de Santana e Mazagão.

As investigações apontaram que o armamento saiu da Colômbia e entrou no Brasil por rotas fluviais amazônicas, utilizando o Amapá como entreposto para posterior envio à região Sudeste. Cada fuzil foi avaliado em cerca de R$ 60 mil, o que representa um prejuízo superior a R$ 1 milhão às facções criminosas apenas em armamento.

Outro marco de 2025 foi a maior apreensão de drogas da história do estado. Em junho, cerca de 400 quilos de cocaína foram encontrados no distrito do Abacate da Pedreira, na zona rural de Macapá. A droga estava escondida em uma base logística conhecida como “toca” e era transportada em pequenas quantidades pelo Rio Amazonas como estratégia para evitar a fiscalização. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 170 milhões no mercado internacional.

Além das drogas e armas, o balanço aponta a apreensão de 13 veículos, entre carros e motocicletas, três embarcações e 3.416 munições. Em valores em espécie, foram recolhidos R$ 505 mil. Ao todo, 71 pessoas foram presas ao longo dos últimos seis meses, sendo 54 em flagrante, grande parte delas encaminhada ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Para o delegado Leonardo Alves, os números representam não apenas resultados operacionais, mas também uma prestação de contas à sociedade.

“Então a Denarc apresenta esse balanço para a população e convida a continuar colaborando. Não tenham medo de fazer denúncias anônimas ou procurar a delegacia”, destacou.