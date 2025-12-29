Do Laguinho aos palcos da França: bailarino amapaense estreia em teatro histórico europeu

Artista celebra 20 anos de carreira ao se apresentar no histórico Théâtre de Moulins, levando a identidade cultural amazônica à cena europeia

Nascido e criado no Laguinho, um dos bairros mais tradicionais de Macapá, o bailarino amapaense Pablo Sena estreou em um dos palcos históricos da França. O artista se apresenta no Théâtre de Moulins, inaugurado em 1847, integrando o elenco do espetáculo “Olga, a Pequena Garota da Neve”, produção da Academia de Coreografias de Moulins, com cinco sessões programadas e público estimado em cerca de 3 mil pessoas.

Em intercâmbio artístico no país há três meses, Pablo foi selecionado após residência na França para integrar a companhia local e assumir papéis de destaque na montagem, inspirada em lendas russas. No espetáculo, o bailarino interpreta personagens centrais e executa variações clássicas consagradas do balé internacional, evidenciando técnica, força interpretativa e maturidade artística.

A estreia marca também a celebração de 20 anos de trajetória profissional. Cofundador do Grupo Âmago, Pablo construiu uma carreira ligada à valorização da identidade cultural amazônica, com prêmios em festivais nacionais e participações em intercâmbios internacionais, representando o Brasil em países como Uruguai e, agora, na França.

Para o artista, ocupar um palco histórico europeu carrega um significado que vai além da conquista pessoal. Formado artisticamente no Laguinho, território marcado pelo samba, pelo carnaval e pelas tradições populares, Pablo destaca que cada apresentação leva consigo a memória cultural de Macapá e reafirma a presença da arte amazônica em espaços centrais da cena cultural internacional.