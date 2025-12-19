Dona do Anna Karoline III é condenada a pagar R$ 500 mil em processo trabalhista

Além da empresa, comandante também foi condenado; réus terão de pagar indenização dano moral coletivo pela tragédia ocorrida em 2020

A Justiça do Trabalho condenou a empresa de navegação Erlon Rocha Transportes Ltda (Erlonav) e o comandante do navio Anna Karoline III ao pagamento de R$ 500 mil por dano moral coletivo pelo naufrágio da embarcação, ocorrido em 29 de fevereiro de 2020, no rio Jari, no sul do Amapá. A tragédia deixou 42 pessoas mortas.

A decisão final, que confirmou uma liminar, foi proferida pela Vara do Trabalho de Laranjal do Jari e Monte Dourado, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa proprietária da embarcação e do comandante pelo acidente.

Segundo a investigação conduzida pelo MPT, o Ana Karoline III realizava transporte de passageiros e cargas em rota não autorizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O inquérito também apontou diversas irregularidades relacionadas à segurança da embarcação e às condições de trabalho a bordo.

Entre as infrações constatadas estão o excesso de carga — cerca de 173 toneladas, quando o permitido era 95 toneladas —, a distribuição irregular desse peso no convés principal e a adulteração do disco de Plimsoll, marca de segurança obrigatória no casco que foi modificada para ocultar a sobrecarga durante fiscalizações.

Treinamentos

Além da indenização coletiva, a Justiça determinou que a empresa cumpra uma série de obrigações, como treinamento de aquaviários, programa de gerenciamento de riscos, fornecimento e fiscalização do uso de equipamentos de proteção individual e coletes salva-vidas, além de capacitação em primeiros socorros.

Em caso de descumprimento das medidas impostas, foi fixada multa mensal de R$ 10 mil. O valor da indenização de R$ 500 mil por dano moral coletivo será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.