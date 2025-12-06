“É uma bênção essa radioterapia”, diz paciente que controla câncer após perder o marido para a doença

Dona de casa, mãe e avó, Regiane descobriu um câncer de mama em 2021, menos de um ano após perder o marido.

Por RODRIGO DIAS

A entrega do primeiro Centro de Radioterapia do Amapá, inaugurado nesta sexta-feira (5) pelo Governo do Estado, Governo Federal e o senador Davi Alcolumbre, emocionou pacientes e familiares que enfrentaram longas jornadas de tratamento fora do estado. Entre eles está Regiane Cardoso Sousa, de 47 anos, moradora do bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Dona de casa, mãe e avó, Regiane descobriu um câncer de mama em 2021, menos de um ano após perder o marido, Valmir, vítima de câncer no esôfago. A doença dele obrigou a família a se deslocar para Rondônia em busca de tratamento, em meio a dificuldades e à distância da rede de apoio.

“Eu descobri meu câncer quando meu esposo tinha falecido. Foi um momento muito difícil. Com ele, nós tivemos que sair do estado para Rondônia, tudo era demorado, complicado. Quando ele morreu, eu disse: agora eu vou cuidar de mim”, relembra.

Mesmo abalada pela perda, Regiane seguiu firme no tratamento, que também precisou ser realizado fora do Amapá. Hoje, em controle da doença, ela comemora a própria vitória — que dedica também à memória do marido.

“Ele não resistiu, mas eu estou aqui para contar a história. Eu sempre digo que hoje eu vivo por ele. Lutamos juntos e estou aqui por nós dois.”

A inauguração do novo centro de radioterapia representa, para Regiane, uma mudança profunda na vida de quem enfrenta o câncer. Após tocar o sino da vitória — símbolo da conclusão do tratamento — ela celebra a possibilidade de que outras pessoas não precisem passar pelo que viveu.

“É uma bênção para mim e para quem vai precisar. Fazer tratamento perto da família é tudo. Esse hospital já era para existir há anos, é muito importante para nós. Vou tocar esse sino por mim e por todos que ainda vão tocar”, disse, emocionada.

O novo hospital de radioterapia passa a atender pacientes em Macapá, reduzindo a necessidade de deslocamentos interestaduais e garantindo mais acolhimento, segurança e dignidade durante o tratamento oncológico.