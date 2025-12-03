Em Oiapoque, Clécio recebe investidores do petróleo e explica 4 vitórias do Amapá

Governador detalha avanços estratégicos na Margem Equatorial e reforça preparação da mão de obra local

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), recebeu dezenas de investidores do setor de petróleo e energia do Brasil, nesta terça-feira (2), em Oiapoque, a 590 km de Macapá, para dois dias de debates sobre o futuro da exploração e as mudanças na economia do Estado. Clécio revelou que a Petrobras já perfurou mais de mil metros sem intercorrências e destacou quatro vitórias do Amapá.

Os investidores participam do evento Oiapoque Energy 2025, organizado pela Agência de Desenvolvimento do Amapá, braço técnico do governo no setor econômico. Clécio disse que a prioridade agora é preparar a mão de obra amapaense para atender as empresas que estão chegando.

“Para não acontecer o que já ocorreu em outros lugares, onde as empresas chegam, mas a mão de obra vem de outro lugar. Teremos uma janela de 3 a 5 anos para preparar os nossos jovens e disputarmos esse mercado de trabalho e já estamos atuando em várias frentes”, comentou.

Clécio acredita que os empregos são o fruto de quatro vitórias do Amapá, que começaram com a Petrobras assumindo os poços na Margem Equatorial, sucedendo empresas estrangeiras; a definição da base de operações na região de Oiapoque e Calçoene; o licenciamento pelo Ibama; e a chegada da Transpetro e de outras empresas de logística ao Estado.

“A base seria toda em Belém. Agora estamos vivendo a quarta vitória que é a implantação da Transpetro, que é o braço logístico da Petrobras e todo o ecossistema de empresas que atuam junto com ela. Teremos outras grandes vitórias”, acrescentou.

O Oiapoque Energy prossegue nesta quarta (3) no auditório do Fórum de Oiapoque.