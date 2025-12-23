Em Tartargalzinho, duas mil famílias garantem alimentos para o Natal

Da REDAÇÃO

Mais de 2 mil famílias em vulnerabilidade social de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, vão passar um Natal mais tranquilo. Elas receberam cestas básicas da prefeitura numa ação coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania (Semastc).

A mobilização contou com o apoio da deputada estadual Liliane Abreu (União), fortalecendo a parceria institucional voltada à ampliação das políticas públicas de assistência social e à garantia de direitos básicos às famílias atendidas.

O Natal Solidário tem como foco assegurar a segurança alimentar durante o período festivo, garantindo acesso a itens essenciais e proporcionando um fim de ano com mais dignidade, cuidado e esperança às famílias cadastradas nos programas sociais do município.

A iniciativa já se consolidou como tradição em Tartarugalzinho e vem sendo realizada de forma contínua nos últimos cinco anos, ao longo da gestão do prefeito Bruno Mineiro (União).

Segundo o gestor municipal, a ação reflete o compromisso da administração com a população em situação de maior vulnerabilidade.

“São cinco anos mantendo essa iniciativa porque entendemos que cuidar das pessoas é prioridade. Nosso objetivo é garantir dignidade, segurança alimentar e um Natal mais humano para o povo de Tartarugalzinho”, afirmou.