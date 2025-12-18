Empresas do Amapá apresentam sistema inovador de rastreabilidade florestal a órgãos federais e estaduais

Tecnologia digital permite acompanhar árvores desde o inventário até o destino final da madeira

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Empresas do setor florestal sediadas em Mazagão receberam, no fim de novembro, em visita técnica, equipes técnicas da SEMA Amapá, do IBAMA e do INCRA, convidadas para conhecer e avaliar um sistema de gestão florestal desenvolvido no estado. O modelo, chamado Forest Management System (FMS), foi criado para assegurar rastreabilidade digital completa da madeira nativa extraída sob manejo sustentável. Essas equipes estiveram em campo no mês passado, durante 3 dias, 24, 25 e 26 de novembro, para conhecer esse sistema de gestão florestal para floresta nativa, criado no Estado do Amapá.

A visita ocorreu entre os dias 24 e 26 de novembro e envolveu quatro servidores da Sema, 8 (oito) do IBAMA sede (Brasília), 3 (três) do IBAMA Amapá e sete do Incra Amapá. As empresas TW Forest, Eco Forte, Norte Serviços e a associação ATEXMA conduziram as demonstrações.

O sistema registra todas as etapas do processo produtivo — desde a identificação das árvores no inventário até o destino final da madeira. Toda a operação pode ser alimentada em campo, por meio de dispositivos eletrônicos, integrando o chamado “cadeia de custódia” em formato 100% digital.

Manejo sustentável

O manejo florestal no município segue critérios de exploração preconizados na legislação ambiental, com limites de corte definidos por espécie e a obrigatoriedade de manutenção mínima de árvores remanescentes por área, com o objetivo de garantir a regeneração e sustentabilidade do uso da floresta. As operações são monitoradas por satélite, e as toras podem ser acompanhadas até destinos no Brasil ou no exterior.

Segundo os responsáveis, o FMS é auditável e reforça transparência ambiental.

“Trazer os órgãos ambientais para dentro do projeto, com acesso irrestrito às informações e vivência no campo, demonstra a seriedade da gestão florestal”, afirmou o engenheiro florestal Obed Correa.

Desenvolvimento e alinhamento institucional

O sistema foi idealizado pelos engenheiros florestais Obed Corrêa e Cleomilton Costa, com apoio das empresas TW Forest, Eco Forte, Norte Serviços, ATEXMA e da equipe da Absolut Sistemas — além de orientações da Sema Amapá.

Antes da visita presencial, os gestores apresentaram o modelo na sede do Ibama, em Brasília, acompanhados da SEMA Amapá, o que resultou no convite para a visita técnica em campo.

Impacto socioeconômico

A atividade florestal sustentável em Mazagão gera cerca de 900 empregos diretos, com certificação reconhecida internacionalmente.

“Vivenciar na prática métodos inovadores de gestão florestal responsável e ao mesmo tempo compartilhar experiência para propor soluções e melhorias que atendam a realidade local, em favor da sustentabilidade, conjuntamente com os órgãos ambientais competente é um privilégio”, ressaltou o engenheiro Cleomilton.