Encontro na Alap busca meios de romper o silêncio do abuso sexual infantojuvenil

Mobilização destacou diálogo permanente e políticas públicas capazes de enfrentar uma realidade marcada por medo, tabu e subnotificação.

Da REDAÇÃO

Um encontro realizado na Assembleia Legislativa do Amapá, nesta quarta-feira (10), reuniu estudantes, representantes das forças de segurança, autoridades e membros da sociedade civil com o objetivo de ampliar o debate e buscar caminhos para romper o silêncio que ainda envolve o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

A mobilização destacou a necessidade de diálogo permanente, informação qualificada e políticas públicas capazes de enfrentar uma realidade marcada por medo, tabu e subnotificação.

A iniciativa partiu do mandato da deputada estadual Liliane Abreu, que também dirige a Escola do Legislativo — instituição recentemente premiada pelo BRB de Impacto Social com o reconhecimento “Educação e Futuro”, graças ao projeto “Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil”.

O encontro ganhou força simbólica ao aproximar diferentes setores que atuam na proteção de crianças e adolescentes.

Liliane reforçou que abrir as portas da Assembleia para discutir o tema é essencial para garantir visibilidade e engajamento social em uma pauta que historicamente permanece dentro de casa, longe da denúncia. Segundo ela, o combate ao abuso exige vigilância constante, mobilização comunitária, acolhimento das vítimas e a construção de políticas públicas sustentáveis.

“O encontro evidenciou a importância da articulação entre Estado e sociedade na construção de ambientes mais seguros. Precisamos transformar denúncia, acolhimento e prevenção em rotina, não em exceção. A proteção das nossas crianças começa quando nós, adultos, nos recusamos a ignorar os sinais”, ressaltou a parlamentar.

Ela destacou ainda que o reconhecimento nacional recebido pela Escola do Legislativo representa um estímulo para seguir avançando. “Formar, informar e transformar” foi o lema reafirmado como norte do trabalho educativo e preventivo.

Entre os pontos reforçados estiveram o fortalecimento de ações pedagógicas, iniciativas de prevenção e estratégias de acolhimento que ajudem a proteger crianças e adolescentes da violência sexual, um dos crimes mais silenciosos e devastadores enfrentados pelo país.