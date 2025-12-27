PLANTÃO ESPECIAL

Equatorial mobiliza quase 500 técnicos para garantir estabilidade do sistema no réveillon

27, dezembro, 2025
Foto: Anita Flexa
Distribuidora amplia plantões, posiciona técnicos em áreas de grande público e adota ações preventivas para reduzir riscos de interrupções nas festas
Da REDAÇÃO

A CEA Equatorial ampliou o esquema de trabalho e colocou em ação um plano operacional especial para o período de fim de ano no Amapá. Com o aumento do fluxo de pessoas, eventos públicos e viagens nesta época, a empresa estruturou um reforço de equipes e monitoramento para aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia durante as festividades em todo o estado.

O plano mobiliza 480 profissionais, entre líderes técnicos, analistas, eletricistas, equipes de campo, operação e controladores do sistema, que atuam tanto de forma preventiva quanto corretiva, em regime de plantão.

A distribuidora montou bases operacionais próximas aos principais pontos de celebração da virada de ano, garantindo resposta mais rápida em caso de ocorrências.

Em Macapá, as ações incluem:

  • 27 de dezembro – suporte técnico na Praça Jacy Barata

  • 28, 29 e 30 de dezembro – equipes mobilizadas no Anfiteatro da Fortaleza de São José

  • 31 de dezembro – reforço operacional na Orla do Santa Inês

Em Santana:

  • 31 de dezembro – equipes estarão de prontidão na Avenida Santana

Nos demais municípios, a Equatorial também mantém reforços de sobreaviso e técnicos distribuídos em pontos estratégicos.

Equipes da CEA serão posicionadas em locais estratégicos. Fotos: Arquivo SN

Monitoramento 24h e ações preventivas

Durante o período festivo, o Centro de Operações Integradas (COI) permanece em monitoramento contínuo do sistema elétrico do estado, com acompanhamento em tempo real e comunicação direta com as equipes de campo para agilizar atendimentos.

O Plano Operacional também envolve medidas preventivas realizadas antes dos eventos, como:

  • inspeções de rede

  • medições de carregamento de transformadores

  • substituição e instalação de componentes

  • podas de galhos próximos à fiação

Segundo a empresa, essas ações reduzem riscos de interrupções e aumentam a segurança do sistema elétrico.

Canais de atendimento

A Equatorial orienta que qualquer ocorrência relacionada ao fornecimento de energia seja registrada pelos canais oficiais, disponíveis 24h:

  • WhatsApp – Clara: (96) 3082-2949

  • Central de Atendimento: 0800 096 0196

A empresa reforça que o esquema especial permanece ativo durante todo o período de festividades.

Seles Nafes
