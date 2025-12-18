Espetáculo com neve e fogos silenciosos abre o Natal Encantado Equatorial em Macapá

Crianças puderam se divertir com a neve durante todo o espetáculo na Praça da Bandeira.

Da REDAÇÃO

Um espetáculo marcado por neve artificial, fogos silenciosos e a presença do Papai Noel deu início à programação do Natal Encantado Equatorial em Macapá, transformando a Praça da Bandeira em um grande palco de celebração e encantamento. A abertura reuniu centenas de famílias e criou um clima de emoção que envolveu adultos e, principalmente, crianças, que acompanharam de perto cada momento da apresentação principal da noite.

O show, considerado o ponto alto da programação, levou ao palco personagens natalinos, música e efeitos visuais pensados para proporcionar uma experiência sensorial segura e acessível ao público. A proposta dos fogos silenciosos garantiu o impacto visual sem provocar desconforto, enquanto a neve artificial encantou o público infantil, que pôde interagir durante todo o espetáculo.

Além da atração central, a primeira noite contou com apresentações de grupos de dança, espetáculos infantis e shows musicais, compondo uma programação diversificada. Um dos espaços mais disputados foi a roda-gigante gratuita instalada na praça, que passou a funcionar diariamente e atraiu longas filas ao longo da noite.

Durante a abertura, também foram realizadas ações sociais voltadas ao público infantil. Crianças em situação de vulnerabilidade social receberam brinquedos distribuídos pela equipe do Papai Noel. Outras cinco crianças, sorteadas entre o público presente, ganharam prêmios como bicicleta, tablet, patinete, skate e caixa de som com microfone. A organização informou que os sorteios ocorrerão diariamente, com as mesmas premiações.

Para o presidente do Grupo Equatorial, Augusto Dantas, a abertura do evento superou as expectativas e cumpriu o objetivo de oferecer um momento de celebração coletiva à população. Segundo ele, a grande presença de famílias e o envolvimento das crianças demonstram a importância da iniciativa como um presente simbólico para a cidade.

Além das atrações no palco, o público pôde aproveitar a decoração natalina montada na Praça da Bandeira, com cenários temáticos, espaços para registro de fotos e áreas estruturadas para garantir conforto e segurança às famílias que compareceram ao evento.

A programação do Natal Encantado Equatorial segue até o domingo, 21 de dezembro, sempre a partir das 18h30, na Praça da Bandeira. Nos próximos dias, o público poderá acompanhar novas apresentações musicais, espetáculos infantis, intervenções de dança, o espetáculo principal com show de neve, além do funcionamento da roda-gigante gratuita e da continuidade dos sorteios de brinquedos para as crianças.