Estreante, Kiribati supera 127 seleções e conquista título invicto da Copa Marcílio Dias

Seleção do Kiribati bateu o forte time do Marrocos, que está acostumado a disputar as finais da competição em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Em sua primeira participação na tradicional Copa do Mundo da Marcílio Dias, a seleção do Kiribati entrou para a história ao conquistar o título da 61ª edição da competição, considerada uma das maiores do futebol amador do país.

A grande final foi disputada na noite deste sábado (27), na Arena Turíbio Guimarães, no bairro do Trem, em Macapá, e terminou com vitória do Kiribati por 2 a 1 sobre o Marrocos — ambos representantes do bairro do Muca.

Os gols do título foram marcados por Denilson Campeão e Derê, garantindo a festa da torcida, que mais uma vez fez a diferença nas arquibancadas.

Além do troféu e da premiação de R$ 30 mil, o Kiribati também dominou as premiações individuais. Patrick, comandante da equipe, foi eleito o melhor técnico da competição, enquanto a apaixonada torcida do Kiribati levou o prêmio de melhor torcida. Denilson foi escolhido o craque da Copa, e Bolinha terminou como o melhor goleiro do certame.

O título veio de forma incontestável. Estreante no torneio, o Kiribati encerrou a competição de maneira invicta, sofrendo apenas quatro gols em toda a campanha, evidenciando organização tática, equilíbrio e grande entrega em campo.

Antes da final, a disputa pelo terceiro lugar entre Mongólia e Haiti terminou de forma polêmica. O Haiti vencia por 2 a 1 quando a partida foi encerrada após duas brigas generalizadas. Em um dos lances mais tensos do confronto, o bandeirinha foi agredido após a não marcação de um pênalti. Diante dos episódios, a organização decretou o fim do jogo, confirmando o Haiti na terceira colocação, com direito à premiação de R$ 10 mil. O vice-campeão Marrocos recebeu R$ 20 mil.

A Copa do Mundo da Marcílio Dias é realizada pela Associação de Solteiros e Casados do Bairro do Trem e reuniu 128 seleções, movimentando a comunidade e reforçando a força do futebol amador local. As partidas aconteceram na praça Nossa Senhora da Conceição, tradicional palco esportivo do bairro.

Após o apito final, a emoção tomou conta do elenco campeão. O auxiliar técnico Sávio Santos, da comissão do Kiribati, celebrou a conquista.

“A gente estreou este ano na Copa e Deus nos gratificou com esse título. Fomos campeões invictos, sofremos apenas quatro gols. Hoje é só agradecer, comemorar e ser feliz. A partir de agora, o Kiribati precisa ser respeitado. Kiribati é campeão, é feriado no Muca”, declarou.

Com festa, emoção e futebol de qualidade, o Kiribati deixa de ser apenas um estreante e passa a figurar entre os campeões da Copa Marcílio Dias, escrevendo seu nome na história da competição e prometendo ainda mais protagonismo nas próximas edições.