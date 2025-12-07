Estudantes produzem sabão ecológico e aprendem empreendedorismo na prática

Da REDAÇÃO
Estudantes da Escola Estadual Esther Virgolino, na zona norte de Macapá, estão transformando óleo de cozinha usado em sabão ecológico e, ao mesmo tempo, aprendendo sobre empreendedorismo, sustentabilidade e química aplicada. O trabalho faz parte do projeto Sabão do Bem, criado há dez anos e reconhecido como uma das iniciativas educacionais mais inspiradoras da rede pública do Amapá.
A proposta começou de forma simples, com o objetivo de gerar renda extra para famílias de alunos e oferecer uma atividade produtiva dentro da escola. O diretor da instituição, Jack Corrêa, explica que a ideia cresceu rapidamente e se tornou referência em educação ambiental e social. “O projeto foi criado para auxiliar essas famílias e dar uma ocupação produtiva para os alunos. A iniciativa cresceu tanto que se tornou referência dentro e fora da escola”, destacou.
Atualmente, o Sabão do Bem funciona em parceria com comércios e instituições que doam o óleo usado, transformado em sabão em barra, detergente, desinfetante e sabonetes. Parte do lucro obtido é reinvestida na própria oficina — chamada de “Fábrica de Sabão” — e na manutenção da estrutura escolar.
A professora de Química Alessandra Raiol é uma das principais responsáveis pela continuidade do projeto. Desde 2015, ela orienta turmas do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), unindo teoria e prática em um processo de aprendizado completo. “Quando comecei a lecionar à noite, muitas alunas desistiam por questões financeiras. Então pensei: e se criássemos uma forma de gerar renda e, ao mesmo tempo, aplicar o conteúdo de química? Assim nasceu o projeto”, contou.
O trabalho segue o conceito de economia circular, reutilizando óleo que seria descartado no meio ambiente. “Nós nunca usamos óleo novo. Trabalhamos com a ideia de reaproveitamento e de consciência ambiental. Isso gera orgulho nos alunos e mostra o valor da ciência no cotidiano”, explicou Alessandra.
Com o passar dos anos, o projeto se expandiu. Além da produção de sabão e sabonetes, os estudantes passaram a fabricar artesanatos, velas aromáticas, vasos e vassouras feitas com garrafas PET, consolidando a oficina como um espaço de criação e reciclagem. Os participantes também recebem certificação em Saboaria, Empreendedorismo e Marketing Digital, o que fortalece a formação técnica e profissional.
Mais do que gerar renda e promover sustentabilidade, o Sabão do Bem também tem um papel social. Parte dos recursos arrecadados é usada para custear a formatura dos alunos do 3º ano e manter o Natal Solidário, que distribui cestas básicas a famílias da comunidade escolar.
Para a estudante Sara Letícia, de 15 anos, o projeto é uma oportunidade de aprendizado e transformação.
“Além de aprender, a gente pode fazer o sabão em casa e até vender. É bom para o meio ambiente e para quem quer começar a ter sua própria renda”, disse.