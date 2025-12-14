Ex-presidiário morre após apontar espingarda com cano cerrado para policiais da Patamo

Caso ocorreu no bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O ex-presidiário Augusto Renaldo Alves do Nascimento Filho, conhecido como “A3”, de 30 anos, morreu na noite deste sábado, 13, durante uma intervenção da Companhia Independente de Motopatrulhamento (Patamo), da Polícia Militar. O caso ocorreu por volta das 19h, no bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá.

A polícia informou que o suspeito estava em via pública, reunido com outros indivíduos, quando correu ao perceber a aproximação da patrulha, desfazendo-se de diversas porções de drogas durante a fuga.

O restante do grupo teria escapado por um terreno baldio, enquanto A3 foi visto escalando o muro de uma residência com o auxílio de uma escada. Foi feito o cerco, e ele acabou localizado na Travessa Rio Solimões.

O oficial responsável pela ocorrência relatou que, ao notar novamente a presença dos policiais, o suspeito correu para os fundos do quintal e se abrigou em uma casa que estava com a porta aberta. No local, a equipe se aproximou e se deparou com A3 apontando uma cartucheira calibre 12 em direção aos militares.

Segundo o relato, o suspeito chegou a acionar o gatilho com clara intenção de atingir um dos integrantes da Patamo, mas a arma falhou. Em seguida, ele foi atingido em revide. O Samu foi acionado e constatou o óbito ainda no local.

Posteriormente, os policiais realizaram levantamentos nos bancos de dados da Segurança Pública e constataram que Augusto Renaldo possuía passagem por tráfico de drogas e ocupava posto de comando na facção criminosa Família Terror do Amapá. Além da arma, foram encontradas no local 40 porções de entorpecentes já prontas para comercialização.