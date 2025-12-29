Fã chega horas antes para bater foto com Anitta no Aeroporto de Macapá: “é a parte 1 da maratona”

David Ronan é fã da artista desde 2013. Anitta retorna ao Amapá após dez anos para show do Réveillon 2026

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A expectativa pela chegada de Anitta ao Amapá já mobiliza fãs desde as primeiras horas do dia. De volta ao estado após dez anos, a cantora se apresenta nesta segunda-feira (29) no Réveillon do Amapá 2026, em show gratuito no anfiteatro da Fortaleza de São José, em Macapá, com início previsto para as 22h.

Enquanto parte do público chegou cedo ao local do evento para garantir espaço próximo ao palco, outros fãs seguiram para o Aeroporto Internacional de Macapá em busca de um encontro rápido com a artista. Foi o caso de David Ronan, que chegou ao terminal por volta das 10h na tentativa de conseguir uma foto ou um autógrafo.

Fã da cantora desde 2013, o macapaense contou que acompanha a trajetória de Anitta desde o início da carreira e que a passagem pelo aeroporto faz parte de uma verdadeira maratona.

“Faz dez anos que ela não pisa aqui. Também vim ao aeroporto em 2013 e 2016, e agora finalmente ela retorna. Estou muito feliz. Essa é a parte um da maratona”, afirmou.

David explicou que também se prepara para acompanhar outros shows da artista pelo país, incluindo uma apresentação em Belém.

“É para o Ensaios da Anitta. Vou para Belém também, e vai ser muito especial para mim”, completou.

Segundo o fã, a mobilização começou após ele receber informações sobre os voos da cantora e da equipe de bailarinas. A expectativa, no entanto, é de um contato rápido.

“Ela é muito prática, gosta de agilidade. É bater foto e sair. Tem muita gente, então ela não consegue atender todo mundo, mas vamos tentar o máximo”, disse.

O show de Anitta é um dos momentos mais aguardados da programação do Réveillon do Amapá 2026 e deve reunir milhares de pessoas no anfiteatro da Fortaleza de São José, às margens do rio Amazonas.