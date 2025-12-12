Festa dos 38 anos de Laranjal do Jari terá Natanzinho Lima e artistas regionais

A festa começa na sexta-feira (12) e segue até a quarta-feira (17), reunindo uma extensa lista de atividades simultâneas em diversos pontos da cidade.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A celebração pelos 38 anos de Laranjal do Jari terá uma programação marcada por shows nacionais, atrações regionais e apresentações culturais que ocuparão a Praça do Terminal Rodoviário ao longo de seis dias. Entre os destaques desta edição estão o cantor Natanzinho Lima, o DJ pirotécnico Gigio Boy e a tradicional aparelhagem J Som, que se apresentam em dias diferentes da agenda.

A festa começa na sexta-feira (12) e segue até a quarta-feira (17), reunindo uma extensa lista de atividades simultâneas em diversos pontos da cidade. O público poderá acompanhar competições de rally, motocross, ciclismo e corrida de rua, além de apresentações de grupos culturais, batalhas de MCs e a escolha da Rainha do evento. A programação musical inclui artistas locais, regionais e nacionais, com espaço para DJs, bandas completas e performances de eletrorritmo.

Ao longo dos seis dias, diversas vertentes musicais compõem a agenda. No sábado (13), ocorre o concurso da Rainha, acompanhado de shows regionais e apresentações de aparelhagem. No domingo (14), o evento segue com atrações de pagode, bandas locais e apresentações da JSOM. Já na segunda-feira (15), ganham destaque shows de bandas completas e a performance do DJ Gigio Boy, uma das atrações mais aguardadas da noite.

A terça-feira (16) marca o momento de maior expectativa com o show nacional de Natanzinho Lima, após a tradicional homenagem das autoridades e a queima de fogos. O encerramento da festa acontece na quarta-feira (17), com programação dedicada ao público gospel, incluindo apresentações de bandas locais, momentos de ministração e o show nacional de Jefferson e Suelen.

O evento conta com apoio institucional de parlamentares e do Governo do Estado do Amapá, que colaboram para a realização da programação festiva no município.

Veja a programação completa

Sexta-feira – 12/12

19h00 – DJ Tipo 2 (local) Wendel

20h00 – Batalha da Rodovia

20h30 – Grupos de Dança (categoria livre)

21h40 – Skema Eletrorritmo (Estevão Costa)

23h00 – Carretinhas Automotivas

03h00 – Encerramento

Sábado – 13/12

19h00 – DJ Tipo 2 (local) Sandro Mix

20h00 – Esquema Eletrorritmo (Liian Hills)

21h05 – Escolha da Rainha

22h50 – Esquema Eletrorritmo (Keila Pinto)

00h00 – Banda Versáteis (local)

01h30 – DJ Pirotécnico Adriano Nanine

02h30 – Suanny Batidão

04h00 – Aparelhagem J Som

05h45 – Encerramento

Domingo – 14/12

19h00 – DJ Tipo 2 (local) Melo Mix

20h30 – Esquema Eletrorritmo (Jean Free Lance)

21h40 – Pagode Tudo ou Nada

23h10 – Thayuana Lima (banda completa)

00h40 – DJ Pirotécnico Silvan

02h00 – Núbia Souza

03h30 – JSOM

04h45 – Encerramento

Segunda-feira – 15/12

19h30 – DJ Tipo 2 (local) JC Estrela

20h30 – Esquema Eletrorritmo (Mady Guerreiro)

21h30 – Black & Jack (banda completa)

22h40 – Felipe Pegação (banda completa)

23h40 – Salomão Monteiro

01h00 – DJ Pirotécnico Gigio Boy

02h30 – Aparelhagem JSOM

04h45 – Encerramento

Terça-feira – 16/12

19h30 – DJ Tipo 2 (local) Patrick da Kenner

21h10 – Simone Mattos (banda completa)

22h40 – DJ Pirotécnico Anderson Perfect

23h40 – Homenagens e Queima de Fogos

00h00 – DJ Anderson Perfect

00h30 – Natanzinho Lima (atração nacional)

02h00 – DJ Tipo 2 (local) Balieiro

03h00 – Aparelhagem JSOM

04h45 – Encerramento

Quarta-feira – 17/12 – Programação Gospel

19h00 – DJ Gospel M. Áudio Stúdio

19h00 – Leandro Souza

19h15 – Michel Moraes e Banda

19h40 – Gabriel Trindade

20h05 – Edson & Banda

20h20 – Ministério de Louvor Quadrangular

20h40 – Yasmin Olanda

20h55 – Fala das Autoridades

21h15 – Mirian Guedes e Banda

21h35 – Thaís Nogueira e Banda

21h50 – Ministração da Palavra (Ato Profético)

22h40 – Jefferson e Suelen (atração nacional)

00h00 – Encerramento