Festa dos 38 anos de Laranjal do Jari terá Natanzinho Lima e artistas regionais

Da REDAÇÃO
A celebração pelos 38 anos de Laranjal do Jari terá uma programação marcada por shows nacionais, atrações regionais e apresentações culturais que ocuparão a Praça do Terminal Rodoviário ao longo de seis dias. Entre os destaques desta edição estão o cantor Natanzinho Lima, o DJ pirotécnico Gigio Boy e a tradicional aparelhagem J Som, que se apresentam em dias diferentes da agenda.
A festa começa na sexta-feira (12) e segue até a quarta-feira (17), reunindo uma extensa lista de atividades simultâneas em diversos pontos da cidade. O público poderá acompanhar competições de rally, motocross, ciclismo e corrida de rua, além de apresentações de grupos culturais, batalhas de MCs e a escolha da Rainha do evento. A programação musical inclui artistas locais, regionais e nacionais, com espaço para DJs, bandas completas e performances de eletrorritmo.
Ao longo dos seis dias, diversas vertentes musicais compõem a agenda. No sábado (13), ocorre o concurso da Rainha, acompanhado de shows regionais e apresentações de aparelhagem. No domingo (14), o evento segue com atrações de pagode, bandas locais e apresentações da JSOM. Já na segunda-feira (15), ganham destaque shows de bandas completas e a performance do DJ Gigio Boy, uma das atrações mais aguardadas da noite.
A terça-feira (16) marca o momento de maior expectativa com o show nacional de Natanzinho Lima, após a tradicional homenagem das autoridades e a queima de fogos. O encerramento da festa acontece na quarta-feira (17), com programação dedicada ao público gospel, incluindo apresentações de bandas locais, momentos de ministração e o show nacional de Jefferson e Suelen.
O evento conta com apoio institucional de parlamentares e do Governo do Estado do Amapá, que colaboram para a realização da programação festiva no município.
Veja a programação completa
Sexta-feira – 12/12
- 19h00 – DJ Tipo 2 (local) Wendel
- 20h00 – Batalha da Rodovia
- 20h30 – Grupos de Dança (categoria livre)
- 21h40 – Skema Eletrorritmo (Estevão Costa)
- 23h00 – Carretinhas Automotivas
- 03h00 – Encerramento
Sábado – 13/12
- 19h00 – DJ Tipo 2 (local) Sandro Mix
- 20h00 – Esquema Eletrorritmo (Liian Hills)
- 21h05 – Escolha da Rainha
- 22h50 – Esquema Eletrorritmo (Keila Pinto)
- 00h00 – Banda Versáteis (local)
- 01h30 – DJ Pirotécnico Adriano Nanine
- 02h30 – Suanny Batidão
- 04h00 – Aparelhagem J Som
- 05h45 – Encerramento
Domingo – 14/12
- 19h00 – DJ Tipo 2 (local) Melo Mix
- 20h30 – Esquema Eletrorritmo (Jean Free Lance)
- 21h40 – Pagode Tudo ou Nada
- 23h10 – Thayuana Lima (banda completa)
- 00h40 – DJ Pirotécnico Silvan
- 02h00 – Núbia Souza
- 03h30 – JSOM
- 04h45 – Encerramento
Segunda-feira – 15/12
- 19h30 – DJ Tipo 2 (local) JC Estrela
- 20h30 – Esquema Eletrorritmo (Mady Guerreiro)
- 21h30 – Black & Jack (banda completa)
- 22h40 – Felipe Pegação (banda completa)
- 23h40 – Salomão Monteiro
- 01h00 – DJ Pirotécnico Gigio Boy
- 02h30 – Aparelhagem JSOM
- 04h45 – Encerramento
Terça-feira – 16/12
- 19h30 – DJ Tipo 2 (local) Patrick da Kenner
- 21h10 – Simone Mattos (banda completa)
- 22h40 – DJ Pirotécnico Anderson Perfect
- 23h40 – Homenagens e Queima de Fogos
- 00h00 – DJ Anderson Perfect
- 00h30 – Natanzinho Lima (atração nacional)
- 02h00 – DJ Tipo 2 (local) Balieiro
- 03h00 – Aparelhagem JSOM
- 04h45 – Encerramento
Quarta-feira – 17/12 – Programação Gospel
- 19h00 – DJ Gospel M. Áudio Stúdio
- 19h00 – Leandro Souza
- 19h15 – Michel Moraes e Banda
- 19h40 – Gabriel Trindade
- 20h05 – Edson & Banda
- 20h20 – Ministério de Louvor Quadrangular
- 20h40 – Yasmin Olanda
- 20h55 – Fala das Autoridades
- 21h15 – Mirian Guedes e Banda
- 21h35 – Thaís Nogueira e Banda
- 21h50 – Ministração da Palavra (Ato Profético)
- 22h40 – Jefferson e Suelen (atração nacional)
- 00h00 – Encerramento