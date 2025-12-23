Fim dos plantões: oficiais de justiça afirmam que cumprimento de mandados terá atrasos

Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Amapá, Rômulo Medeiros

Da REDAÇÃO

A exclusão dos oficiais de justiça das escalas de plantão após o expediente no interior do Estado surpreendeu o sindicato que reúne a categoria. A entidade anunciou que vai tentar dialogar com o comando do Tribunal de Justiça para que a medida seja revista. Na semana passada, o Tjap avaliou que as despesas com adicionais nos salários não era justificada pela quantidade de processos no interior do Estado, onde funcionam 14 das 16 comarcas do Amapá. Além do impacto nos salários, o sindicato afirma que atendimentos urgentes serão prejudicados, como cumprimento de medidas protetivas e religações de energia, entre outras outras demandas.

Ficha técnica Entrevista: Seles Nafes Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva Edição: Antônio Batista Júnior