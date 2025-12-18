Foragido quebra casa após derrota do Flamengo, agride cunhada grávida e acaba preso

Homem de 34 anos tinha mandado de prisão em aberto por receptação e foi levado à DEAM

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O que deveria ser um momento de lazer terminou em caso de polícia e prisão na tarde de ontem, no bairro Aeroportuário, na zona norte de Macapá. Diego de Lima Santa Brígida, de 34 anos, foi preso pelo 2º Batalhão da Polícia Militar após agredir verbalmente a cunhada grávida e quebrar objetos dentro de casa. Durante a abordagem, os policiais descobriram que o agressor era considerado foragido da Justiça.

De acordo com o relatório da equipe policial, a confusão começou após o término da partida de futebol entre Flamengo e PSG. Diego, que consumia bebidas alcoólicas desde as primeiras horas do dia, teria ficado “descontrolado” com a derrota do seu time de coração.

Em um ataque de fúria, o homem passou a depredar objetos na residência de sua esposa. Ao presenciar a cena, a cunhada do agressor — uma mulher de 29 anos que está no nono mês de gestação — tentou intervir pedindo calma e afirmando que ninguém ali era culpado pelo resultado do jogo.

Irritado com a intervenção, Diego passou a ofender a gestante com palavras de baixo calão e termos humilhantes. Segundo o depoimento da vítima, ele chegou a arremessar o controle remoto contra a televisão, quebrando a tela do aparelho, enquanto gritava para que ela saísse da residência.

A equipe da PM foi acionada via CIODES e, ao chegar ao local, realizou a consulta nominal do suspeito. Para surpresa dos agentes, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra Diego pelo crime de receptação, expedido pela Justiça do Amapá, com validade até dezembro de 2029.

“Foi necessário o uso de algemas, pois o indivíduo encontrava-se extremamente exaltado, colocando em risco a integridade da vítima, da equipe policial e dele próprio”, informou o relatório da ocorrência.

O homem foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi autuado por violência doméstica e danos materiais, além de ter o mandado de prisão cumprido. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.