Forças de segurança prendem invasores em área perto do aeroporto

Operação da PF e da Rotam reforça alerta sobre riscos à segurança aeronáutica em Macapá

Da REDAÇÃO

Mais uma vez, forças de segurança atuaram para retirar invasores de uma área federal próxima ao Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá. Na tarde desta terça-feira (10), a Polícia Federal, com apoio da Rotam da Polícia Militar, realizou operação de desocupação no entorno do terminal aéreo, local que tem sido alvo recorrente de invasões por posseiros.

A ação buscou impedir novas ocupações irregulares em faixa pertencente à União, considerada estratégica para a segurança operacional do aeroporto. Segundo a PF, a presença de barracos e construções clandestinas compromete a vigilância perimetral, facilita acesso de pessoas não autorizadas, cria pontos cegos para monitoramento e aumenta riscos de acidentes envolvendo aeronaves.

Durante as diligências, 12 pessoas foram presas por invasão de terra pública, ocupação ilegal de área federal e associação criminosa. Os detidos foram levados para a sede da Polícia Federal, onde passaram por procedimentos de flagrante, e serão encaminhados ao Iapen para audiência de custódia.

Além de erguer construções irregulares, os invasores mantinham pontos de fogo na área, o que, segundo a PF, colocava em risco aeronaves durante pousos e decolagens — além de ameaçar diretamente a integridade do patrimônio público.

A corporação destaca que a operação integra um conjunto de ações preventivas e repressivas voltadas à proteção da zona aeroportuária e ao combate a ocupações clandestinas. O objetivo, reforça a PF, é garantir segurança aérea, preservar área federal e conter reincidência de invasões no entorno do aeroporto.