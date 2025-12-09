Gestão Clécio atinge 76% de aprovação no Amapá, aponta Real Big Data

Levantamento divulgado pela CNN mostra que maioria dos eleitores avalia o governo como ótimo, bom ou regular

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A gestão do governador Clécio Luís (SD) aparece com alto índice de aprovação entre os amapaenses, segundo pesquisa Real Big Data divulgada nesta terça-feira (9) pela CNN. O levantamento mostra que 76% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo, bom ou regular — categorias consideradas positivas pelos analistas.

Quando questionados especificamente sobre a gestão ser ótima ou boa, 29% responderam positivamente. Outros 47% classificaram como regular, totalizando os 76% de aprovação atribuídos ao governo Clécio.

Entre os 1,2 mil eleitores ouvidos entre os dias 6 e 8 de dezembro, 21% disseram considerar a administração ruim ou péssima. Já 3% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%, conforme informou a CNN.