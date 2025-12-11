Golpista que lucrava oferecendo falsos contratos administrativos é preso

O mandado de prisão contra Eduardo dos Reis da Silva, de 39 anos, foi cumprido na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (11), determinação da Justiça do Amapá e prendeu um detento monitorado por tornozeleira eletrônica, condenado a quatro anos e seis meses de reclusão por enganar diversas pessoas com falsas promessas de contratos administrativos.

O mandado de prisão por estelionato contra Eduardo dos Reis da Silva, de 39 anos, foi cumprido na zona norte de Macapá pelo delegado Alan Moutinho, da 8ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a investigação, o golpista oferecia vagas de emprego para cargos como cozinheira, motorista, técnico de enfermagem, entre outros, supostamente destinados ao Governo do Estado e à Prefeitura de Macapá. Ele se apresentava como alguém influente e afirmava ter um “contato forte” dentro do governo. Pela falsa intermediação, cobrava valores que variavam de R$ 140 a R$ 8,3 mil, dependendo do cargo ofertado. Após receber o pagamento, desaparecia.

“Em uma rápida análise em nosso sistema, localizamos mais de 20 boletins registrados contra o preso, todos com o mesmo modus operandi, fazendo aproximadamente 40 vítimas. Isso significa que o tempo de cumprimento de pena do indivíduo aumentará consideravelmente, conforme forem saindo novas condenações”, explicou o delegado Alan Moutinho.

Eduardo foi localizado em sua residência, no bairro Infraero II. Na decisão judicial, foi determinada a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena — do semiaberto para o fechado — até a realização da audiência de justificação.