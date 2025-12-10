Governo injeta quase R$ 90 milhões com antecipação da 2º parcela do 13º

Pagamentos foram feitos nesta quarta (10) a mais de 37 mil servidores

A economia do Amapá sofreu uma injeção de quase R$ 90 milhões, nesta quarta-feira (10), com o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo estadual. O pagamento foi anunciado ontem pelo governador Clécio Luís (SD).

No total, foram pagos R$ 89,4 milhões para 37,5 mil servidores públicos, entre efetivos, cargos comissionados e aposentados.

Os funcionários públicos receberam a primeira parcela do 13º salário de forma antecipada em 10 de junho. Legalmente, a gestão tem até o dia 20 de dezembro para pagar a parcela. De acordo com o governo, além das famílias, o objetivo foi também apoiar o comércio nesta reta final de ano.

O valor por funcionário corresponde a 50% da remuneração do servidor, com os devidos descontos de Imposto de Renda e INSS. Este ano, o Estado já pagou R$ 345 milhões em salários ao longo do ano.

“A antecipação faz parte da política de equilíbrio fiscal do Estado, que tem garantido o pagamento em dia dos salários e o fortalecimento dos serviços públicos”, pontuou o governo.