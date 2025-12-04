Guns N’ Roses provoca corrida histórica por ingressos em Belém

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Belém vive um momento inédito com a confirmação da primeira apresentação do Guns N’ Roses na capital paraense, marcada para 25 de abril de 2026, no Estádio Mangueirão. Logo nas primeiras horas desta quarta-feira (3), a cidade registrou filas gigantes em um shopping no bairro do Reduto e uma disputa acirrada na internet, onde milhares de fãs ingressaram simultaneamente na fila virtual. O resultado veio em ritmo de recorde: 30 mil ingressos vendidos em apenas 30 minutos.

O avanço dos lotes foi imediato. Arquibancada e Pista passaram rapidamente ao quarto lote, com preços a partir de R$ 565. Já a Pista Premium atingiu o último lote, custando agora R$ 965. O ingresso mais caro, o “experience”, oferece entrada antecipada de 30 minutos no Mangueirão, acesso ao setor premium, além de open bar e open food. O segundo lote dessa categoria parte de R$ 1.800. Cada comprador pode adquirir até seis ingressos, fator que tem acelerado ainda mais as vendas.

A apresentação em Belém encerra a etapa brasileira da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que retorna ao país em abril de 2026. Antes do Pará, a banda passa por Porto Alegre, São Paulo (Monsters of Rock), São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Fortaleza e São Luís.

A turnê marca a estreia do baterista Isaac Carpenter, que assume o posto após os 19 anos de Frank Ferrer na banda. Também desembarcam no Brasil Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Richard Fortus, Dizzy Reed e Melissa Reese.

Apesar de ser a 11ª passagem do Guns N’ Roses pelo Brasil, esta será a primeira vez que Belém recebe o grupo — um marco que tem mobilizado fãs em toda a região Norte. A expectativa é que milhares de pessoas viajem de outros estados amazônicos, especialmente do Amapá, onde muitos já confirmaram presença para assistir ao show histórico.