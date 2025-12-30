Homem é morto a tiros dentro de comércio

Fato foi registrado na tarde desta segunda-feira (29) no município a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira (29) no bairro Monte das Oliveiras, no município de Santana, a cerca de 17 km de Macapá. Militares do 4º Batalhão da Polícia Militar receberam diversas ligações relatando disparos de arma de fogo, indicando um possível confronto entre integrantes de facções criminosas.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e foram informados de que um homem havia sido baleado dentro de um estabelecimento comercial conhecido como “Duda”. O proprietário do comércio, Rodrigo Santos de Oliveira, relatou à polícia que presenciou toda a dinâmica do crime.

Segundo o comerciante, um indivíduo vestindo blusão cinza, calça preta e tênis azul estava em frente ao estabelecimento quando, repentinamente, entrou correndo no local. Em seguida, outros homens armados invadiram o comércio e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Ainda conforme o relato, o homem baleado tentou sacar uma pistola de cor prateada que estava em sua cintura, na tentativa de reagir, mas não conseguiu.

Durante a ação criminosa, o comerciante também foi atingido de raspão no braço direito. Após a fuga dos suspeitos, ele informou que retirou a arma da vítima alvejada e a manteve sob sua posse, entregando-a posteriormente à equipe policial.

A vítima chegou a ser atendida no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que constatou a ausência de sinais vitais. O homem apresentava múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça, e teve o óbito confirmado ainda no local.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia na cena do crime. Durante a ocorrência, foi apreendida uma pistola calibre .380, de cor prateada, acompanhada de um carregador contendo 13 munições intactas.

Até o fechamento desta matéria, a vítima ainda não havia sido identificada. O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.