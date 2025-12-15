Homem é preso após agredir esposa e filhas e desafiar PM para briga

Um homem identificado como Helton Abreu Vidal, de 34 anos foi preso após agredir a esposa e as duas filhas menores, ameaçar a família e ainda desafiar policiais militares durante uma ocorrência de violência doméstica. O caso foi registrado na Rua Aurino Borges de Oliveira, no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá, e mobilizou uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo informações repassadas pela PM, a vítima, uma mulher de 31 anos, relatou que Helton, seu marido, estava em visível estado de embriaguez alcoólica, extremamente alterado e agressivo. Ela afirmou ter sido agredida com socos no rosto, além de o homem ter atacado fisicamente as filhas do casal, de 9 e 12 anos. Durante o surto de violência, o agressor também fez ameaças contra a família e danificou móveis da residência.

Com autorização da vítima, os policiais entraram no imóvel para tentar conter a situação e dialogar com o suspeito. No entanto, o homem passou a desacatar a equipe, proferindo ofensas contra um dos policiais e afirmando que não seria preso. Em seguida, ele resistiu à abordagem e tentou agredir um policial militar, caracterizando tentativa de agressão contra agente em serviço.

Diante da resistência ativa e do alto grau de agressividade, foi necessário o uso progressivo da força para imobilizar o suspeito, conforme os protocolos operacionais da Polícia Militar. O homem foi algemado para garantir a segurança da equipe, das vítimas e do próprio agressor.

Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), onde foi apresentado à autoridade policial. O suspeito deve responder, em tese, pelos crimes de violência doméstica contra a mulher, lesão corporal contra descendentes, ameaça, dano, desacato e resistência, previstos no Código Penal.

A ocorrência foi atendida pela equipe RP 0201, do 2º Batalhão da Polícia Militar, sob comando do sargento Zeeyden, com apoio dos soldados D. Nascimento e Camila Magno.