IA e monitoramento térmico: o arsenal tecnológico que vai vigiar o Réveillon no Amapá

A principal novidade é a Carreta da Segurança Pública, considerada uma das mais avançadas do Brasil e a mais tecnológica entre as quatro existentes no país.

Por RODRIGO DIAS

O Governo do Amapá apresentou, na manhã desta terça-feira (23), o plano integrado de segurança pública para o Réveillon, que promete ser um dos mais modernos já realizados no estado. A principal novidade é a Carreta da Segurança Pública, considerada uma das mais avançadas do Brasil e a mais tecnológica entre as quatro existentes no país.

Durante o lançamento, o governador Clécio Luís destacou que o esquema foi cuidadosamente planejado para garantir tranquilidade às famílias que participarão das festividades. “É um sistema muito bem montado. O que há de mais moderno em tecnologia de segurança está embarcado nessa carreta. Vamos dar um verdadeiro show de segurança pública”, afirmou.

A carreta funcionará como um centro móvel de comando e monitoramento, integrando as ações da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e do Detran.

O equipamento dispõe de 26 câmeras próprias, além de uma torre de monitoramento com 15 metros de altura e alcance de até 9 quilômetros, cobrindo os principais eventos promovidos pelo Governo do Estado, pela Prefeitura e outras programações dentro desse raio.

Entre os recursos tecnológicos, destaca-se o uso de inteligência artificial, capaz de identificar comportamentos suspeitos que muitas vezes passam despercebidos a olho nu. O sistema consegue reconhecer, por exemplo, movimentos característicos de agressão contra mulheres, crianças desacompanhadas em locais ou horários inadequados e outras situações de risco. Ao detectar qualquer anormalidade, a tecnologia emite alertas imediatos para a carreta e para a guarnição mais próxima, permitindo intervenção rápida.

Outro diferencial é o monitoramento térmico, que identifica a movimentação de pessoas e veículos por meio do calor corporal, inclusive em áreas fora do alcance visual das câmeras convencionais, como atrás de muros e paredes, com alcance de até 3 quilômetros. O sistema também conta com reconhecimento facial, controle de tornozeleiras eletrônicas e drones de alto desempenho.

O governador reforçou que pessoas com mandado de prisão em aberto ou que estejam descumprindo medidas judiciais não devem tentar se misturar ao público. “Quem deve à Justiça será identificado. As câmeras conseguem reconhecer a movimentação de tornozeleiras eletrônicas e localizar foragidos”, alertou.

Além da tecnologia, o esquema contará com 432 policiais distribuídos pelos eventos, a maioria fardada para garantir segurança ostensiva, além de agentes à paisana em meio à multidão. O plano inclui ainda 22 viaturas por dia e cinco drones para o monitoramento aéreo de áreas estratégicas.

“Queremos que as famílias se sintam seguras para participar do que será o maior, melhor e mais seguro Réveillon da Amazônia”, concluiu Clécio Luís.