Idoso alérgico a diclofenaco tem parada cardíaca após receber o medicamento

Por SELES NAFES

Um idoso de 87 anos está internado em estado grave no Hospital Estadual de Santana, a 17 km de Macapá, após receber uma injeção de diclofecano de sódio. A família afirma que informou previamente que ele era alérgico ao medicamento.

A injeção foi de Voltaren, que tem como princípio ativo o diclofenaco de sódio. Após a aplicação intramuscular, o aposentado Juracy Brito dos Santos, que estava acompanhado dos filhos, sofreu uma convulsão seguida de parada cardíaca. Ele passou por manobras, foi intubado e permanece internado na unidade.

“Depois de uma tomografia particular foi diagnosticada que a convulsão e a parada cardíaca ocorreram devido ao medicamento aplicado no músculo e que ele era alérgico. Na triagem foi anotado no prontuário (a alergia), o médico não observou e passou Voltaren injetável, o que causou tudo isso. Erro médico”, afirma o filho Joel Santos.

A família relata que tenta ter acesso ao prontuário do paciente, mas afirma que a equipe médica estaria se recusando a fornecer o documento. Depois de uma conversa com a ouvidoria do hospital pela manhã, ficou confirmada a advertência sobre a alergia a diclofenaco no prontuário, e uma cópia do documento foi fornecida aos filhos.

O idoso continua internado na “sala vermelha” do hospital.

O Portal SelesNafes.Com fez contato com a Sesa para obter esclarecimentos sobre o caso, mas ainda não recebeu resposta.