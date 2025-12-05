Idoso condenado por estupro é preso após ameaçar ex-esposa e apontar arma para policiais

Agentes da Delegacia da Mulher de Santana foram até o local para cumprir mandado de busca e apreensão e acabaram se deparando com o acusado armado.

Um homem de 68 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso após ameaçar a ex-esposa e apontar uma arma de fogo contra policiais que cumpriam um mandado de busca e apreensão relacionado a um caso de violência doméstica.

A ação ocorreu na quinta-feira (4) e foi conduzida pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Santana, a 17 km de Macapá.

Segundo a investigação, o mandado foi solicitado após a vítima relatar que vinha sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Ela afirmou que o acusado dizia que a mataria antes de ser preso ou, caso fosse detido, ordenaria o crime de dentro da penitenciária. As intimidações, conforme a Polícia Civil, estavam ligadas ao fato de a mulher tê-lo denunciado em 2021 pelo estupro da própria prima de 13 anos — crime pelo qual ele foi condenado a 14 anos de prisão, atualmente em fase de recurso no Tribunal de Justiça.

Durante o cumprimento do mandado de busca, os agentes localizaram um revólver calibre 38 municiado. No momento da abordagem, o homem chegou a apontar a arma em direção aos policiais, mas desistiu após negociações. Ele foi imobilizado, desarmado e levado à sede da DEAM, onde teve a prisão em flagrante formalizada por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.

A delegada Katiúscia Pinheiro destacou a coragem da vítima em denunciar tanto o crime anterior quanto as novas ameaças, ressaltando que casos como esse reforçam a importância da atuação constante das equipes especializadas no enfrentamento à violência doméstica e na proteção de mulheres em situação de risco.

O acusado negou ter feito as ameaças e afirmou possuir a arma para sua própria proteção. Após os procedimentos policiais, ele foi encaminhado à audiência de custódia.

A Polícia Civil também reforçou que vítimas e testemunhas de violência doméstica podem denunciar pelos canais 180, 100, 190, além da Delegacia Virtual ou qualquer unidade policial presencialmente.