Império da Zona Norte desbanca escolas do grupo especial e vence outra vez o Festival de Sambas de Enredo

A escola do bairro Jardim Felicidade, cuja bateria é comandada pelo mestre Carlinhos Bababa, superou agremiações tradicionais da folia amapaense.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A Mocidade Independente Império da Zona Norte voltou a demonstrar força e tradição ao conquistar, mais uma vez, o título do Festival de Sambas de Enredo, promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap). A disputa ocorreu no último sábado, 13, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, e reuniu grande público.

A escola do bairro Jardim Felicidade, cuja bateria é comandada pelo mestre Carlinhos Bababa, superou agremiações tradicionais da folia amapaense. O festival contou com a participação de dez escolas de samba, sendo quatro do grupo de acesso e seis do grupo especial.

Quarta a se apresentar na noite, a Império da Zona Norte levou ao palco o enredo “Amazonas, o que diz a tua foz – Da preservação ao progresso”, uma obra que alia consciência ambiental, identidade regional e emoção. O samba é assinado pelos compositores Aureliano Neck, Davison Jaime, Higo Moreira e Adlan do Laguinho, e foi interpretado por Ciganerey, Aureliano Neck e Charles Frazão.

Segundo Adlan do Laguinho, enredista da escola, a proposta para o Carnaval 2026 é uma travessia poética e simbólica pelas águas do maior rio do mundo. O enredo convida o público a acompanhar o voo da Águia Imperial desde o nascimento sagrado do Rio Amazonas, nos Andes, até sua foz, no litoral do Amapá.

O rio é apresentado como narrador e personagem central, testemunha da história, da biodiversidade, dos povos ribeirinhos e das lendas que marcam seu percurso.

O samba também propõe reflexão sobre um tema atual e sensível: a exploração de petróleo na Margem Equatorial. A escola defende o equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento responsável, destacando que progresso e sustentabilidade podem caminhar juntos quando há respeito à vida e às comunidades amazônicas.

A Império da Zona Norte conquistou nota máxima nos quesitos letra, melodia e arranjo, garantindo o primeiro lugar. A segunda colocação ficou com a Império do Povo de Santana, que apresentou o enredo “Iyagba Nanã – O Brasil nasce no mangue”.

Em terceiro lugar ficou a Piratas Estilizados, do bairro Laguinho, com o enredo “Toque o Alujá para o Alafin de Oió – A ancestralidade que ecoa nos sagrados tambores”.

A nova vitória reafirma o protagonismo da Império da Zona Norte nos festivais de samba-enredo. Em 2024, a escola já havia sido campeã do Festival de Samba-Enredo do Carnaval de Macapá com o enredo “Bem-vindo a Tartarugalzinho: terra do Mineiro, o grande pioneiro”, além de conquistar o título do Grupo de Acesso do Carnaval Amapaense naquele ano.