Iniciativa contra abuso infantil dá prêmio nacional à Escola do Legislativo do Amapá

Da REDAÇÃO

A Escola do Legislativo do Amapá ganhou destaque nacional ao conquistar o 3º lugar no Prêmio BRB de Impacto Social, na categoria “Educação e Futuro”, com o projeto Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil. A edição deste ano reuniu mais de mil iniciativas de todo o Brasil.

O projeto atua nas redes estadual e municipal de ensino, oferecendo palestras e formações que orientam estudantes e educadores sobre como identificar sinais de abuso, medidas de proteção, funcionamento da rede de apoio e formas seguras de denunciar agressões. A ação se tornou uma das principais estratégias de prevenção ao abuso sexual no estado.

A diretora-geral da Escola do Legislativo, deputada Liliane Abreu, celebrou o reconhecimento nacional.

“Este prêmio reforça a relevância do trabalho que desenvolvemos no Amapá. A prevenção ao abuso infantojuvenil exige informação qualificada e atuação constante, e nossa equipe tem se dedicado com seriedade a essa missão”, destacou.

A diretora pedagógica da escola, Kelren Abdon, também comemorou o resultado. Ela ressaltou o empenho técnico dos profissionais envolvidos e o impacto direto da iniciativa na formação de estudantes e trabalhadores da educação, fortalecendo a rede de proteção infantojuvenil no estado.