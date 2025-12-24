Inteligência da PM descobre carregamento que seria enviado ao Iapen

Um suspeito foi preso com as drogas no bairro Marabaixo I, onde fica localizado o presídio, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem identificado como Fabiano Campos, de 30 anos, foi preso nesta terça-feira (23) com um carregamento ilícito que, segundo a Polícia Militar, seria arremessado por cima da muralha do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O flagrante ocorreu no bairro Marabaixo I, na zona oeste de Macapá.

A ação criminosa foi frustrada por uma equipe da RP 0801, do 8º Batalhão da Polícia Militar, que realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu informações do Sistema de Inteligência da PM (SIPOM). De acordo com a denúncia, um integrante de facção criminosa, conhecido pelo apelido de “Perigoso”, trajando camisa preta florida e bermuda jeans, estaria na Rua Verde, onde receberia um carregamento ilícito que seria lançado para o interior da penitenciária.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um indivíduo com as características repassadas, que se encontrava em frente ao endereço indicado, portando uma sacola. Ao perceber a aproximação da guarnição, ele correu para o interior de uma residência, desobedecendo à ordem legal de parada, sendo alcançado e abordado na sala do imóvel.

Durante a abordagem, foi constatado que, no interior da sacola, havia seis porções grandes e cinco porções pequenas de substância aparentando ser cocaína, além de cinco porções grandes de substância aparentando ser maconha. Sobre a mesa da sala, os policiais encontraram ainda os seguintes objetos: nove resistências elétricas; uma balança de precisão; dez embalagens de tabaco; dois cordões; um pingente; um relógio e um anel dourados; três fontes de carregador; quatro carregadores por indução; dois relógios digitais; R$ 95,00 em dinheiro — sendo R$ 4,00 em cédulas e R$ 91,00 em moedas —, além de dois estilingues do tipo baladeira.

Questionado sobre o material apreendido, o suspeito afirmou que havia recebido os objetos de uma pessoa cujo nome não soube informar, com a finalidade de que fossem arremessados para o interior do Iapen. Indagado sobre como ocorreria a ação, relatou que outra pessoa, também não identificada, seria responsável pelo lançamento, utilizando os estilingues encontrados no local. Ele ainda declarou que teria recebido R$ 2 mil para repassar o material ao responsável pelo arremesso.

Diante do flagrante e das declarações, “Perigoso” foi preso e encaminhado à autoridade policial, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.