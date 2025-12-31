Já adultas, irmãs decidem denunciar pai por estupros na infância

O acusado, um homem de 58 anos, foi preso preventivamente pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Criança e Adolescente.

Duas irmãs, vítimas de abusos sexuais na infância praticados pelo próprio pai, tomaram a decisão de revelar os crimes após chegarem à idade adulta. O acusado, um homem de 58 anos, foi preso preventivamente na terça-feira (30) pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Criança e Adolescente (DERCCA).

As investigações apuraram que os estupros ocorreram quando as filhas do acusado tinham apenas 11 e 8 anos de idade. Segundo a polícia, o homem, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, aproveitava-se da condição de pai e da convivência doméstica para cometer os crimes.

Já adultas, as vítimas decidiram contar à mãe os abusos sofridos na infância. A revelação levou a família a procurar as autoridades.

“Os abusos cometidos pelo investigado, que também é o próprio genitor das vítimas, aconteceram quando elas ainda eram crianças. O autor se aproveitando da condição de pai e convivência com as filhas, cometeu estupro de vulnerável contra as mesmas”, retalhou a delegada responsável pelo caso, Cássia Costa Melo.

Após a conclusão dos inquéritos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público e, posteriormente, à Justiça. O poder judiciário amapaense, analisando o caso, expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado.

A ordem judicial foi cumprida por agentes da DERCCA, que localizaram e prenderam o homem em uma via pública. Após a prisão, ele foi encaminhado para os procedimentos padrões e colocado à disposição da Justiça para as próximas etapas do processo.