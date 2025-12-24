‘Jesus Cristo Superstar’ chega ao Amapá com apresentação única em Santana

Musical consagrado mundialmente será encenado no Teatro Sílvio Romero no dia 28 de dezembro

Por SELES NAFES

Um dos musicais mais famosos do mundo será encenado no Amapá. Jesus Cristo Superstar, montagem que narra a Paixão de Cristo sob a perspectiva de Judas Iscariotes, será apresentado no Teatro Sílvio Romero, na cidade de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, no próximo dia 28 de dezembro, às 19h.

A trama acompanha os últimos sete dias da vida de Jesus, contados principalmente a partir do olhar de Judas, que demonstra inquietação com a crescente popularidade de Cristo e teme que isso provoque represálias do Império Romano.

O musical também aprofunda o conflito da amizade entre Jesus e Judas, além de explorar o relacionamento de Jesus com Maria Madalena, que cuida dele e expressa devoção ao longo da narrativa.

“Judas conta todo o processo de Cristo, desde o medo da morte à crucificação pelo olhos de Judas, que enfrenta o arrependimento”, explica Marcel Valkant, que assina a produção do espetáculo ao lado de Adley Martins.

A direção teatral é de Adrian Simit, e os organizadores prometem uma montagem grandiosa, com forte impacto cênico e musical. O elenco principal conta com:

Ravel Amanajás como Jesus Cristo

Hanna Paulino como Maria Madalena

Matheus Farro como Judas Iscariotes

Jaderson Pinheiro como Herodes

Os ingressos custam R$ 50 (cadeira) e R$ 80 (cadeira superior). Na modalidade ingresso social, os valores são R$ 20 + dois quilos de alimentos (cadeira) e R$ 30 + dois quilos de alimentos (VIP).

Os donativos arrecadados serão destinados, na virada do ano, a uma entidade que ainda será anunciada no Instagram da produção. O espetáculo, que tem apoio do governo do Estado, terá início às 19h.

Mais informações: (96) 98124-4248