Jovem do Pará executado em Macapá estava em busca de emprego

Investigações apontam que Lucas chegou a Macapá um dia antes do crime e estava morando na casa do sogro, na mesma região onde foi executado, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Foi identificado como Lucas Alfredo da Silva, de 21 anos, o jovem assassinado com cinco tiros na cabeça – um na testa e quatro no rosto -, além de facadas, em uma área de pontes na zona sul de Macapá, conhecida por ser controlada por uma facção criminosa. A execução ocorreu na noite de sábado (20), no bairro Congós.

O corpo foi reconhecido nesta segunda-feira (21) por familiares. A vítima era do município de Breves e estava na capital amapaense em busca de um emprego que teria sido prometido pelo sogro.

As investigações iniciais apontam que Lucas chegou a Macapá na sexta-feira (19), um dia antes do crime, e estava morando na casa do pai de sua esposa, localizada na mesma região onde foi rendido e executado por pelo menos três criminosos, na principal passarela de acesso à Rua Claudomiro de Moraes.

Parte da ação criminosa foi filmada pelos próprios assassinos e, em seguida, divulgada nas redes sociais, evidenciando a extrema violência praticada pelo chamado “Tribunal do Crime”.

O delegado responsável pelo caso, Paulo Moraes, da DHPP, deverá ouvir a esposa e o sogro da vítima para apurar por que eles não reconheceram o corpo na noite do crime nem procuraram a polícia. A execução é atribuída a uma facção que comanda o tráfico de drogas na região, mas a motivação e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas.