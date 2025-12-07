Jovem morre ao fazer ‘grau’ na orla de Macapá; estado da namorada é grave

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos morreu na manhã deste domingo (6) após perder o controle da moto enquanto realizava uma manobra conhecida como ‘grau‘. O acidente ocorreu na orla do bairro Perpétuo Socorro, em Macapá. A namorada, que estava na garupa, ficou gravemente ferida.

Lucas Batista Veras trabalhava na CSA e, segundo um familiar, o casal havia amanhecido em uma festa. No momento do acidente, por volta de 6h, eles voltavam para casa, no bairro Cidade Nova.

A reportagem de SelesNafes.Com esteve no local e conversou com um morador. Edir Farias relatou que caminhava pela orla quando avistou um grupo com cerca de oito motoqueiros, cada um acompanhado por uma passageira. Durante o trajeto, dois deles ficaram para trás e começaram a empinar as motos.

A manobra terminou em tragédia. Lucas perdeu o controle, bateu violentamente contra uma calçada e morreu no local. A namorada foi socorrida e segue internada com fraturas na perna.

“Tavam fazendo racha, correndo com um com uma muher na garupa. Quando ele bateu ele não reduziu e acelerou mais. A moto veio pra esse lado e voltou pro outro. Os dois tinham levantado o pneu da moto”, recordou.

Após o acidente, os demais integrantes do grupo desapareceram. O Batalhão de Trânsito constatou que Lucas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta tinha licenciamento vencido, sendo recolhida ao pátio do Detran.

O “grau de moto” é a gíria popular para empinar o veículo, levantando a roda dianteira.

Embora exista como prática esportiva em ambientes controlados (wheeling), é ilegal e perigosa em vias públicas, sujeita a multa e suspensão da CNH.