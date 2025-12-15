Jovem morre com terçadada no pescoço ao tentar defender mãe agredida pelo filho

O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo, 14, no bairro Ipê, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem identificado como Adriel Wallyson Amaral Ferreira foi assassinado com um golpe de terçado no pescoço ao tentar defender uma mulher que havia saído de casa após ser agredida momentos antes pelo próprio filho. O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo, 14, no bairro Ipê, zona norte de Macapá.

O agressor, Orlando Lorran dos Santos Corrêa, foi preso por populares logo após o crime. Quando o delegado Carlos Mazureck, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), chegou ao local, encontrou o corpo da vítima em frente à residência onde ocorreu a confusão, e o autor do golpe fatal imobilizado pela vizinhança.

De acordo com o delegado, a vítima não tinha qualquer vínculo com a família envolvida na ocorrência e acabou sendo morta ao tentar intervir em uma situação de violência doméstica.

“Segundo informações que nós coletamos no local, a vítima estava passando de carro, viu a confusão, parou, tentou intervir para ajudar a mãe do autor e acabou sendo atingida com um golpe de terçado no pescoço. O autor estava com a arma escondida atrás do braço, a vítima não viu e acabou sendo atingida”, relatou Mazureck.

A autoridade policial explicou ainda que a confusão entre mãe e filho já havia se iniciado antes da chegada de Adriel ao local. Testemunhas relataram que o agressor era conhecido na vizinhança por episódios recorrentes de violência contra a própria mãe, o que reforça a dinâmica do crime apurada pela polícia. Após ser detido, Orlando Lorran foi encaminhado ao sistema prisional.

“O autor foi preso, conduzido para a audiência de custódia e, durante a audiência, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em razão do histórico de violência doméstica que ele tinha com a mãe. Isso pesou muito na decisão da Justiça”, afirmou o delegado.

Adriel morreu no local após ser atingido no pescoço. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa.