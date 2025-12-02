Jovens de Tartarugalzinho ganham mais apoio com emenda de R$ 529 mil para formação profissional

O Programa Qualificar, que já integra políticas sociais do município, ampliará a oferta de cursos profissionalizantes e oportunidades de estágio.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A ampliação da rede de apoio aos jovens e o fortalecimento da formação profissional em Tartarugalzinho ganharam novo impulso com a destinação de R$ 529 mil ao Programa Qualificar.

O recurso, viabilizado por emenda parlamentar, permitirá expandir os benefícios ofertados e implementar melhorias no calendário 2025-2026 da iniciativa, voltada a jovens entre 16 e 21 anos.

O Programa Qualificar, que já integra políticas sociais do município, ampliará a oferta de cursos profissionalizantes e oportunidades de estágio, reforçando a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho. A atualização do plano inclui ainda novos incentivos financeiros e sociais destinados a assegurar condições mínimas de permanência dos jovens no programa.

Entre os benefícios confirmados estão a bolsa mensal de R$ 340, o auxílio transporte de R$ 40 e uma rede de proteção que abrange seguro de vida, auxílio acidente e auxílio funeral. O pacote foi anunciado durante a cerimônia de hasteamento da bandeira, evento oficial realizado mensalmente em frente à sede do Executivo municipal.

Segundo a gestão, as medidas atendem a demandas recorrentes de famílias e reforçam o papel do programa na promoção de cidadania e inclusão. A seleção continuará seguindo critérios de equidade, com distribuição equilibrada entre zona rural e urbana, exigência de matrícula escolar e vedação a beneficiários de outros programas de transferência de renda.

A execução das atividades será conduzida em parceria com o Instituto INOVA – Estágio e Aprendiz, organização responsável por alinhar os cursos à realidade do mercado de trabalho. Para 2026, a previsão é de crescimento da rede de apoio, com foco na ampliação das vagas e no fortalecimento da formação técnica.

A emenda parlamentar que garante o novo aporte financeiro foi apresentada pela deputada Liliane Abreu, que destacou o impacto da medida na vida dos jovens do município. A parlamentar afirma que investir em qualificação é “assegurar futuro próspero para Tartarugalzinho”, reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas à juventude.