Justiça e voluntários promovem qualificação profissional para pessoas em situação de rua

Além do certificado, formandos receberam kits profissionais para ingresso imediato no mercado de trabalho

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A terça-feira (16) marcou o início de uma nova trajetória para cinco pessoas em situação de vulnerabilidade social em Macapá. Elas concluíram a primeira turma de Maquiagem Profissional do programa Pop Rua Jud Amapá, iniciativa que busca promover cidadania e autonomia financeira a pessoas em situação de rua.

A cerimônia de encerramento ocorreu no Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate, conhecido como Capuchinhos. O diferencial da formatura não foi apenas a entrega dos certificados: todos os participantes receberam um kit completo de maquiagem e bolsas artesanais, fruto de uma mobilização voluntária. As ferramentas são consideradas essenciais para o início imediato da atuação profissional.

A instrutora do curso, a maquiadora Dinete Botelho, explicou que a proposta surgiu da necessidade de oferecer uma ação com impacto duradouro. Com 15 anos de experiência no mercado, ela decidiu transformar o voluntariado voltado apenas ao embelezamento pontual em formação profissional estruturada.

“Percebi que elas poderiam aprender, mas estavam em uma condição difícil. Não queria apenas ministrar o curso e deixar a pessoa sem condições financeiras para iniciar na profissão. Foi quando busquei parcerias para viabilizar os kits”, detalhou Dinete, que contou com o apoio da empresa Saúde Link e de familiares para as doações.

Para os participantes, integrantes do Movimento de Rua, a formação representa o resgate da autoestima e uma possibilidade concreta de superação da vulnerabilidade social. Thaylla Kimberly, uma das concluintes, já projeta os próximos passos após a capacitação.

“Se Deus quiser, vamos entrar no mercado de trabalho ou começar nosso próprio negócio. Esses kits são o primeiro passo, um compromisso para iniciarmos e buscarmos prosperidade”, afirmou.

O frei David, representante dos Capuchinhos, destacou o impacto humano da ação conjunta entre Igreja, Judiciário e voluntários.

“Esse projeto olha a pessoa nos olhos, reconhece a história de cada um e oferece uma oportunidade real por meio da caridade”, avaliou.

O programa Pop Rua Jud é uma política do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), coordenada no estado pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), com apoio da Assembleia Legislativa e do Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate. A iniciativa tem como objetivo garantir acesso prioritário a direitos básicos para pessoas em situação de rua.

De acordo com o desembargador Marconi Pimenta, coordenador da ação no Amapá, mais de 150 pessoas já foram beneficiadas com cursos profissionalizantes e inclusão em programas de geração de renda. Além da capacitação em maquiagem, já foram ofertadas turmas nas áreas de Petróleo e Gás e Informática.

“Um dos eixos é a empregabilidade. A partir do emprego, essas pessoas conseguem alugar uma casa, adquirir alimentos e alcançar a emancipação. Não podemos permitir que continuem invisibilizadas nas praças”, pontuou o magistrado.

A coordenação do programa informou que o próximo passo será o lançamento de um curso de letramento, com foco na alfabetização das pessoas atendidas pelo projeto.