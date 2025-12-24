Ladrões furtam e vendem merenda escolar de crianças do ensino fundamental

Unidade de ensino fica localizada no bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Ladrões invadiram a Escola Municipal Vera Pinon, nesta terça-feira (23), e furtaram diversos itens da merenda escolar, entre eles caixas de frango, peixes congelados, sardinha, biscoitos, óleo, macarrão, além de fardos de feijão, arroz e um botijão de gás. A instituição atende 1.096 alunos, matriculados do 1º ao 5º ano, e Educação de Jovens Adultos (EJA) da 1ª a 4ª fase.

Câmeras de monitoramento da unidade de ensino, localizada no bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, registraram a ação criminosa e auxiliaram na identificação de um dos suspeitos. Ele foi localizado e preso pela Força Tática da Polícia Militar, mas já havia revendido parte dos alimentos.

Capturado horas depois, em via pública, Marlon Lacerda Ferreira, de 37 anos, ainda vestia as mesmas roupas que teria usado no furto: uma bermuda escura e uma camisa de time de futebol.

Segundo o tenente Silva, oficial que esteve à frente da ocorrência, o suspeito confessou a autoria do crime e indicou o endereço de um dos compradores dos alimentos.

Parte do material foi encontrada na casa de um morador do mesmo bairro, identificado como Ivan Nei, de 40 anos. Ele confirmou ter pago a quantia de R$ 250 pela compra dos itens e informou que o restante dos alimentos teria sido adquirido por um vizinho, suposto proprietário de uma mercearia, que não foi localizado.

Ivan Nei foi apresentado à polícia pelo crime de receptação, e Marlon, por furto. Ambos foram conduzidos ao Ciosp do Pacoval.

Materiais recuperados:

27 pacotes de biscoitos

50 pacotes de feijão

37 pacotes de macarrão

14 pacotes de arroz

18 unidades de óleo de soja

18 peças de peixes congelados

1 botijão de gás