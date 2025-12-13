Livro bilíngue de aluna de 10 anos abre lançamento de autores mirins em Macapá

A experiência de uma viagem à capital francesa virou livro e emocionou o público no Teatro Municipal Fernando Canto. Escrito em português e francês, “Manu em Paris” é a obra de Thallyta Emanuelly Silva Costa, de apenas 10 anos, estudante do 4º ano da Escola Municipal Eunice das Chagas, e foi um dos destaques da noite de lançamento dos livros produzidos por alunos da rede municipal.

O evento, realizado na noite desta sexta-feira (12), marcou a culminância do projeto Super Autor, que incentiva crianças e adolescentes a escreverem e publicarem suas próprias histórias. Ao todo, 71 estudantes participaram da iniciativa, e 45 deles apresentaram oficialmente suas obras autorais ao público, com narrativas que vão de contos fictícios a relatos baseados em vivências reais.

“Estou muito feliz de compartilhar a minha história com outras pessoas e elas poderem ver a história de quando viajei para Paris graças aos meus pais”, contou Thallyta, orgulhosa ao falar do livro que reúne texto bilíngue e olhar sensível sobre a experiência fora do país.

Para a coordenadora do projeto na escola, Elizama Costa Silva, o lançamento simboliza um trabalho construído de forma coletiva.

“Esse momento é a prova de que, quando escola, famílias e estudantes caminham juntos, grandes resultados acontecem. Ver nossos alunos se reconhecendo como autores fortalece a autoestima e revela o potencial criativo de cada um”, destacou.

O sentimento de conquista também foi compartilhado por outros participantes, como a estudante Amanda Lara, de 11 anos, que relatou o impacto do projeto no desenvolvimento da leitura, da escrita e da imaginação. Segundo ela, transformar ideias em um livro foi uma experiência desafiadora e gratificante.

Voltado a crianças e adolescentes entre 9 e 12 anos, o Projeto Super Autor estimula a criatividade, o letramento e o protagonismo juvenil, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo entre escola e família. As obras lançadas estão disponíveis para compra na plataforma da editora Super Autor e também diretamente com os responsáveis pelos estudantes.