LITERATURA

Livro bilíngue de aluna de 10 anos abre lançamento de autores mirins em Macapá

13, dezembro, 2025
Obra está entre os destaques do projeto Super Autor, que lançou livros de estudantes da Escola Eunice das Chagas no Teatro Municipal Fernando Canto.
Da REDAÇÃO

A experiência de uma viagem à capital francesa virou livro e emocionou o público no Teatro Municipal Fernando Canto. Escrito em português e francês, “Manu em Paris” é a obra de Thallyta Emanuelly Silva Costa, de apenas 10 anos, estudante do 4º ano da Escola Municipal Eunice das Chagas, e foi um dos destaques da noite de lançamento dos livros produzidos por alunos da rede municipal.

O evento, realizado na noite desta sexta-feira (12), marcou a culminância do projeto Super Autor, que incentiva crianças e adolescentes a escreverem e publicarem suas próprias histórias. Ao todo, 71 estudantes participaram da iniciativa, e 45 deles apresentaram oficialmente suas obras autorais ao público, com narrativas que vão de contos fictícios a relatos baseados em vivências reais.

Autores mirins em destaque: estudantes apresentam obras autorais produzidas em projeto que incentiva leitura, escrita e criatividade. Fotos: Jesiel Braga/PMM

Educadores e alunos reunidos para prestigiar o lançamento dos livros escritos por crianças e adolescente

“Estou muito feliz de compartilhar a minha história com outras pessoas e elas poderem ver a história de quando viajei para Paris graças aos meus pais”, contou Thallyta, orgulhosa ao falar do livro que reúne texto bilíngue e olhar sensível sobre a experiência fora do país.

Para a coordenadora do projeto na escola, Elizama Costa Silva, o lançamento simboliza um trabalho construído de forma coletiva.

“Esse momento é a prova de que, quando escola, famílias e estudantes caminham juntos, grandes resultados acontecem. Ver nossos alunos se reconhecendo como autores fortalece a autoestima e revela o potencial criativo de cada um”, destacou.

Elizama Costa Silva (coordenadora): despertando a criatividade dos alunos

Cada livro, um universo: obras autorais produzidas pelos alunos revelam imaginação, sensibilidade e diferentes olhares sobre suas próprias histórias

O sentimento de conquista também foi compartilhado por outros participantes, como a estudante Amanda Lara, de 11 anos, que relatou o impacto do projeto no desenvolvimento da leitura, da escrita e da imaginação. Segundo ela, transformar ideias em um livro foi uma experiência desafiadora e gratificante.

Voltado a crianças e adolescentes entre 9 e 12 anos, o Projeto Super Autor estimula a criatividade, o letramento e o protagonismo juvenil, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo entre escola e família. As obras lançadas estão disponíveis para compra na plataforma da editora Super Autor e também diretamente com os responsáveis pelos estudantes.

Seles Nafes
